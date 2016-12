Oliver Stone nu poate renunţa la marijuana

Cineastul american Oliver Stone a vorbit cu multă sinceritate despre problemele pe care le-a avut în trecut cu drogurile, menţionând că a renunţat la antidepresive dar a devenit un mare fan al pilulelor Ecstasy şi al marijuanei. Regizorul nu a fost niciodată timid când a vorbit despre dependenţa lui de droguri din trecut, iar în acest interviu acordat publicaţiei ”The Hollywood Reporter” a alcătuit o listă a drogurilor pe care le apreciază şi a celor pe care evită să le consume. ”Consider că marijuana este un dar de la Dumnezeu. California produce acum cea mai bună marijuana din lume. Am fumat toată viaţa marijuana, dar cu perioade de pauză. Nu pot să renunţ la marijuana. Nu sunt dependent. Pur şi simplu îmi place. Îmi place şi alcoolul”, a spus cineastul american. ”M-am ţinut departe de cocaină, dar cred în LSD, mescalină, ciuperci halucinogene şi ayahuasca. Aţi auzit vreodată de ayahuasca? E un suc foarte tare, obţinut din coaja arborelui de cauciuc. Ecstasy este minunat şi el”, a adăugat Oliver Stone. Există însă şi un medicament eliberat pe baza reţetelor medicale la care cineastul spune că a renunţat: antidepresivul Prozac. ”Am luat multe medicamente, dar asta nu e pentru mine. Nu mai sunt o persoană dependentă de Prozac. Am luat deja prea mult. Simt că trebuie să îţi confrunţi propria depresie, pe baze spirituale”, a adăugat cineastul american.

Oliver Stone, un veteran al războiului din Vietnam, este cunoscut pentru filmele sale cu miză ideologică, fiind dublu câştigător al premiului Oscar, pentru regia filmelor ”Platoon / Plutonul” din 1986 şi ”Born on the Fourth of July / Născut pe 4 iulie” din 1989.