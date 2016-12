Olivia Newton-John şi John Travolta au înregistrat un album de Crăciun

După ce au scos împreună un album dedicat fierbinţilor nopţi de vară, intitulat ”Summer Nights”, Olivia Newton-John şi John Travolta au anunţat că se pregătesc de această dată pentru iarnă, cu un album dedicat Crăciunului. Cele două vedete din musical-ul ”Grease” lansează împreună albumul de duete ”This Christmas: John Travolta & Olivia Newton-John”, pe 13 noiembrie, la aproape 35 de ani după ce au jucat în rolurile îndrăgostiţilor Danny şi Sandy.

”În timp ce lucram la acest album am simţit cu toţi o energie şi o căldură extraordinare”, a declarat Olivia Newton-John, în vârstă de 64 de ani. ”Ne dorim să-i facem pe oameni fericiţi, să-i facem să zâmbească. Este un proiect care sperăm să revină anual şi să contribuie la strângerea de fonduri pentru cauze umanitare, un cadou care continuă să ofere”, a mai adăugat vedeta australiană. ”Dorinţa mea este ca acest album să fie unul intim, nu ceva prea ostentativ şi în luminile reflectoarelor. Îmi doresc ca oamenii să-l asculte în casă sau în timp ce conduc maşina, în Ajunul Crăciunului şi astfel să devenim şi noi parte a acestor sărbători”, a completat John Travolta, în vârstă de 58 de ani.

La albumul ce conţine 13 piese au mai colaborat Barbra Streisand, Tony Bennett, James Taylor şi Kenny G. Pe album apar piese clasice de Sărbători, precum ”Rockin\' Around the Christmas Tree”, ”I\'ll Be Home for Christmas” sau ”Deck the Halls”, dar şi o piesă specială, compusă ca un cadou pentru fanii musical-ului ”Grease”, ”I Think You Might Like It”, o continuare a celebrei melodii ”You\'re the One that I Want”. Banii obţinuţi din comercializarea acestui album vor fi donaţi în conturile celor două organizaţii caritabile înfiinţate de John Travolta şi Olivia Newton-John.