Olivia Popa şi Cătălin Munteanu vor reprezenta România la „World Salsa Championship”

Piaţeta Cazinoului din staţiunea Mamaia a devenit, vineri seară, începînd cu ora 22.00, principalul centru de atracţie pentru sute de turişti, dar şi de constănţeni, care au avut prilejul să urmărească un spectacol excepţional de salsa. Evenimentul, intitulat „Romanian Salsa Festival”, a adus la malul mării numeroşi artişti consacraţi ai genului, dar şi patru echipe de dansatori care s-au întrecut în paşi de dans, pentru a reprezenta România la „World Salsa Championship”.

Pe scena amplasată în Piaţeta Cazinoului au urcat artişti de renume internaţional: Edwin Rivera, actor, performer şi coregraful filmului „El Cantante”, care îi are ca protagonişti pe Jennifer Lopez şi Marc Anthony, „Los Pambos”, cel mai renumit grup de performeri de salsa din estul Europei, Pablo şi Diana, campioni ai Spaniei la „Salsa Cabaret”, cel mai spectaculos stil de salsa, Papa Rumba, producător al „Danzarte Castellon”, „Mundo Latino”, cel mai cunoscut grup de salsa din Turcia. Show-urile susţinute de artiştii de renume internaţional au fost alternate cu momentele de concurs, cele patru perechi, trei din România şi una din Bulgaria, întrecîndu-se în paşi de salsa, dar şi în frumuseţea costumelor. După mari emoţii şi după două probe (coregrafie aleasă şi dans liber), cîştigătorii „Romanian Salsa Festival” au fost aleşi de către un juriu compus din specialişti în domeniu. Astfel, echipa formată din Olivia Popa şi Cătălin Munteanu va reprezenta România la „World Salsa Championship”, care va avea loc în luna decembrie, la Orlando, Florida, în Statele Unite ale Americii. „Mă bucur că o să reprezint România, încă nu-mi vine să cred, încă nu m-am trezit din şocul de care am avut parte pe scenă. Ne bucurăm că se văd eforturile noastre şi sperăm ca pe viitor să fie mai multe perechi participante la un asemenea concurs”, a declarat Cătălin Munteanu. La rîndul său, Wilmark, ai cărui elevi au cîştigat competiţia din România, a precizat: „Era perechea mea în concurs şi de aceea am fost foarte stresat, speram să cîştige. Ştiam că au figuri mult mai dificile decît ceilalţi, dar atunci cînd eşti pe scenă, este cu totul altceva. Au muncit foarte mult, iar oamenii îi îndrăgesc. În Florida, concurenţa va fi foarte mare, să sperăm că vom ajunge într-un loc destul de bun, este a doua pereche care ajunge acolo, care reprezintă România. Sperăm să ajungă măcar pe primele locuri”.

Tot vineri seară, pe scena din Piaţeta Cazinoului, primarul municipiului Constanţa, Radu Mazăre, a fost distins cu premiul „Albert Torres”, oferit de Asociaţia Afrolatino Productions, pentru sprijinul acordat acestui festival, precum şi pentru implicarea constantă în organizarea a numeroase activităţi cultural-artistice. „După spectacol, vom discuta să avem festivalul în fiecare vară, aici, la Mamaia”, a spus primarul Constanţei, în aplauzele publicului.

Show-ul a fost încheiat de „Caiman’s Band”, grup format din Sonia Pérez Hernández (Cuba), Leo Martis (Olanda), Romulo Rodriguez (Cuba), Otto de Graaf (Olanda) şi Pierluigi Pompei (Italia), formaţie care a ridicat publicul în picioare, cei prezenţi dansînd salsa în Piaţeta Cazinoului şi atrăgînd atenţia trecătorilor.

Evenimentul „Romanian Salsa Festival” a fost organizat de Asociaţia Afrolatino Productions, în parteneriat cu Primăria Municipiului Constanţa, Asociaţia Litoral, Televiziunea Română, Radio 21 şi Wilmark Academia de Baile.