Olivia Ruiz, jefuită de minori români

Cântăreaţa franceză Olivia Ruiz are parte de un an foarte dificil. Tânăra artistă a povestit că a fost jefuită de doi copii de origine română. Olivia Ruiz susţine că cei doi copii de etnie romă, de 10 -12 ani, i-au furat telefonul mobil. Incidentul a avut loc ieri, chiar în ziua în care cerşetoria şi formele asimilate ei au fost interzise pe celebrul bulevard Champs-Elysees. Anunţul a fost făcut de prefectul de poliţie din Paris, Michel Gaudin. Măsura calificată drept ”excepţională dar proporţionată” este valabilă şase luni, până pe data de 6 februarie şi vizează în special grupurile de români, adeseori minori, folosiţi de reţele mafiote. Pe Olivia Ruiz, în vârstă de 31 de ani, nu o încălzeşte prea mult măsura. Telefonul mobil care i-a fost furat este de importanţă capitală pentru ea. Tânăra artistă lucrează de zor la cel de-al şaptea album şi în telefon erau stocate versurile a circa 20 de poeme şi muzica a patru piese pe care le scrisese până acum. Este într-adevăr un an foarte greu pentru Olivia Ruiz, pe numele său real Olivia Blanc, care în ultimele două luni a fost greu încercată şi de moartea a două persoane apropiate.