Olteanu: Adversarul polului de centru-dreapta este populismul

Liderul PNŢCD, Marian Miluţ, a declarat, miercuri seara, la o dezbatere organizată de Grupul de Dialog Social pe tema formării polului de centru-dreapta de către PNL, PNŢCD şi AP, că "adversarul ideologic" al acestei alianţe este PSD, "un partid care, de 17 ani, îşi poate pune semnătura unde se află România". La începutul intervenţiei sale la dezbateri, Miluţ a precizat: "Nu ne gîndim la liste comune la alegerile pentru PE, pentru că avem obligaţia de a oferi o soluţie creştin-democraţilor din România. De asemenea, PNŢCD nu este interesat să participe la guvernare, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să ne spunem şi noi punctul de vedere". În ceea ce priveşte PD, liderul ţărănist a precizat că acest partid nu are o doctrină clară, amintind că este partidul care s-a împotrivit alăturării PNŢCD la Alianţa DA, PNL-PD. Aflat la aceeaşi dezbatere, preşedintele Camerei Deputaţilor, liberalul Bogdan Olteanu, a declarat că principalul adversar al polului de centru-dreapta format de PNL, PNŢCD şi AP este reprezentat de "populism", fie că este de dreapta sau de stînga. "Cred că vremea unor campanii negative şi vremea unor asocieri împotriva cuiva a trecut şi m-aş bucura să am dreptate. Din 2008, dezbaterea de natură ideologică va avea un rol mult mai însemnat. Este vremea ca diferenţele de opinie să fie mai pregnante", a declarat Olteanu. În ceea ce priveşte o eventuală fuziune a partidelor care au constituit polul de centru-dreapta, el nu a dat un răspuns tranşant, însă a spus că România nu are nevoie de "bipartidism". La rîndul său, liderul AP, Emil Constantinescu, a declarat că alianţa dintre PNL, PNŢCD şi AP este una politică şi nu una electorală, fapt care o deosebeşte de CDR: "În al doilea rînd, este o alianţă de partide, pe cînd CDR era o alianţă de partide şi asociaţii. Nu în ultimul rînd, polul nostru nu are legătură cu guvernarea". Obiectivul fixat de fostul şef al statului pentru polul de centru-dreapta este stabilirea unei coerenţe a ideologiilor în România, în special pe centru-dreapta.