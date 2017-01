Olteanu face apel la politicieni să lase Parlamentul în afara luptei electorale

Nemulţumit că o serie de persoane au decis în ultima vreme să atace, din raţiuni electorale, fundamentele Legislativului, “instituţia fundamentală a democraţiei”, preşedintele Camerei Deputaţilor, liberalul Bogdan Olteanu, a adresat ieri un apel către toţi oamenii politici şi toate partidele, cerîndu-le să lase în afara luptei electorale instituţia Parlamentului şi pentru a înceta campania de denigrare a instituţiei. El a precizat că se adresează cu prioritate cetăţenilor ţării, pentru a-i avertiza cu privire la "încercările demagogice ale unor oameni politici de a-i folosi pentru propriile interese". Olteanu a apreciat că "aceia care încearcă să manipuleze opinia publică împotriva Parlamentului îndeamnă la ilegalitate şi anarhie". Olteanu a atras atenţia că există politicieni care nu ezită să pună în discuţie fundamentele democraţiei româneşti pentru a-şi spori şi conserva puterea şi a apreciat că oricine neagă rolul Parlamentului într-un stat de drept aduce o gravă atingere democraţiei. În opinia lui, Parlamentul este “instituţia a cărei existenţă şi funcţionare nu trebuie negate sau alterate, indiferent de culoarea politică a jucătorilor de pe scena publică şi indiferent de fenomenele electorale sau politice ce au loc într-un anumit moment”. Bogdan Olteanu a spus că în calitatea sa de parlamentar şi cetăţean respectă votul şi poziţia adoptată de oricare dintre membrii Parlamentului şi nu crede că există parlamentari de rangul I, care au dreptate, şi parlamentari de rangul II, care nu au dreptate. Potrivit acestuia, în orice stat democratic, legea este expresia unei majorităţi, exprimată în cadrul Parlamentului şi cu respectarea principiilor democratice şi, din acest motiv, nu pot exista majorităţi bune, care să convină, şi majorităţi rele, care să nu convină: "Cei care încearcă să manipuleze opinia publică împotriva Parlamentului îndeamnă la ilegalitate şi la anarhie. Cum ar fi dacă am lua toţi modelul acestor politicieni şi am decide că unele legi ne plac şi altele nu şi le-am respecta numai pe cele care ne plac?". El s-a arătat îngrijorat de "apariţia sentimentului de ură" pe scena politică românească şi de faptul că discursul politic din ultimul timp aminteşte de începutul anilor '90, "cînd ura ducea bătălia politică în stradă şi la nivel personal": "Parcursul european al României poate fi încetinit sau compromis dacă politica internă a ţării va fi bazată pe ură, răzbunare şi ranchiuni personale. Dacă acest fenomen se va perpetua, am convingerea că electoratul va sancţiona aspru întreaga clasă politică, indiferent de poziţionarea sa". El nu crede că există un proces mai democratic decît consultarea directă a cetăţenilor într-o problemă şi a apreciat că prin votarea suspendării preşedintelui, Parlamentul i-a chemat pe cetăţeni la urne: "Cei care neagă aceasta contestă chiar dreptul cetăţenilor de a se exprima". El a ţinut să-i asigure, în finalul discursului său, pe toţi românii, că indiferent de ceea ce vor auzi în această perioadă frămîntată, Parlamentul va continua să respecte Constituţia şi legile ţării: "Vom fi un ecou al voinţei alegătorilor şi în niciun caz o barieră pusă acesteia".