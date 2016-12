Oltenii aşteaptă un pas greşit al steliştilor

Capul de afiş al etapei a 9-a a Ligii 1 la fotbal se va disputa joi seară, pe Arena Naţională din Bucureşti, între FC Steaua şi CFR. O victorie a clujenilor ar permite Universităţii Craiova să se menţină la trei puncte distanţă faţă de primul loc, după ce oltenii au câştigat, miercuri seară, duelul cu FC Voluntari, din deplasare, cu un gol marcat în al cincilea minut al prelungirilor. În celălalt meci jucat miercuri seară, FC Botoşani s-a impus la Chiajna şi a urcat pe podium.

Rezultate - marţi: CSM Poli Iaşi - Pandurii Tg. Jiu 3-2 (Al. Ciucur 35, Boiciuc 54, Piccioni 62 / V. Alexandru 5, 57), FC Viitorul - Dinamo București 1-1 (Nimely 84 / V. Lazăr 17); miercuri: FC Voluntari - CS Universitatea Craiova 0-1 (A. Ivan 90+5), Concordia Chiajna - FC Botoşani 0-2 (Golofca 62, Vaşvari 75).

Clasament: 1. FC Steaua 20p (golaveraj: 11-3), 2. CS U. Craiova 17p (13-9), 3. Botoșani 16p (18-11), 4. Dinamo 16p (16-9), 5. Pandurii 15p (12-8), 6. FC VIITORUL 14p (12-11), 7. Iași 12p (11-10), 8. Voluntari 11p (14-14), 9. Gaz Metan 11p (9-10), 10. Concordia 8p (4-12), 11. CFR 7p (15-6), 12. Astra 5p (7-16), 13. ASA -3p (7-17), 14. ACS Poli -10p (8-21). CFR și ASA sunt penalizate cu câte șase puncte, iar ACS Poli, cu 14 puncte.

Ultimele trei meciuri ale rundei se vor disputa după următorul program - joi, ora 16.00: Gaz Metan Mediaş - ACS Poli Timişoara, ora 18.30: ASA Tg. Mureş - Astra Giurgiu, ora 21.00: FC Steaua București - CFR Cluj. Toate întâlnirile sunt transmise în direct la Digi Sport, Dolce Sport, Look TV și Look TV Plus.

Citește și:

Remiză în duelul Viitorul - Dinamo