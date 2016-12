Oltenii vin să câștige la București

După ce în prima etapă a Ligii 1 s-au înregistrat o singură victorie și șase rezultate de egalitate, runda a doua din primul eșalon al fotbalului românesc propune câteva dueluri atractive. În această seară, la București, pe stadionul din șoseaua Ștefan cel Mare, Dinamo întâlnește pe CS Universitatea Craiova, iar sâmbătă seară, la Tg. Jiu, Pandurii, primul lider al campionatului, joacă împotriva Stelei.

Programul meciurilor - vineri: Concordia Chiajna - CSMS Iaşi (ora 18.30), Dinamo București - CS U. Craiova (ora 21.00); sâmbătă: Petrolul Ploieşti - FC Voluntari (ora 18.30), Pandurii Tg. Jiu - FC Steaua București (ora 21.00); duminică: CFR Cluj - ACS Poli Timişoara (ora 18.30), Astra Giurgiu - ASA Tg. Mureş (ora 21.00); luni: FC Botoşani - FC Viitorul (ora 21.00). Întâlnirile sunt transmise în direct de Look TV, Look Plus, Dolce Sport și Digi Sport, iar partida Pandurii - Steaua, și de Antena 1.