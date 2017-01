OLTINA - Căminul Cultural, reabilitat

În prezenţa preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Constantinescu Nicuşor-Daniel, şi a primarului Oltinei, Marcel Dumitrescu, a fost inaugurat, la sfîrşitul săptămînii trecute, Căminul Cultural din localitate. Clădirea căminului a fost reabilitată integral, într-o perioadă de două luni. Potrivit declaraţiilor primarului, de-a lungul vremii, căminul nu a mai beneficiat de lucrări integrale de renovare. „Am refăcut Căminul Cultural din temelie. Am reabilitat acoperişul clădirii, interiorul şi exteriorul, am montat o centrală electrică şi un sistem de iluminat corespunzător. Înainte de inaugurare, de „Zilele Oltinei”, am organizat primele spectacole în noua clădire. Tot aici a avut loc şi spectacolul pentru copii oferit de organizaţia judeţeană Constanţa a PSD”, a declarat Dumitrescu. Reabilitarea căminului din Oltina a costat patru miliarde de lei vechi, bani proveniţi de la CJC, şi a făcut parte din programul iniţiat de preşedintele CJC privind reabilitarea tuturor căminelor culturale din satele judeţului. În perioada 2004 - 2008, 81 de cămine culturale au fost reabilitate de CJC şi redate comunităţilor locale. Constantinescu Nicuşor-Daniel a declarat că este important pentru oameni să aibă un loc unde să se destindă, să meargă la spectacole sau să organizeze evenimente din viaţa lor. „Trebuie să contribuim la dezvoltarea comunei. În acest sens am de gînd să iniţiez un program de dotare a Căminelor Culturale cu video-proiectoare, pentru ca şi copiii de la sate să poată urmări filme”, a declarat Constantinescu.