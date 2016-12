OLTINA - Maşină de pompieri pentru comună

Viceprimarul comunei Oltina, Ionel Ghergic, va ocupa, peste cîteva zile, pe lîngă funcţia de funcţionar public, şi pe cea de pompier al localităţii, după ce Primăria a primit, ieri, ca donaţie, o maşină de pompieri. Autoutilitara a fost primită de administraţia locală în urma unei colaborări între filiala constăţeană a clubului Rotary - Cetatea Tomis şi aceeaşi organizaţie din Elveţia. „Clubul Rotary din Elveţia a ales această comunitate, iar noi, ca ambasadă, am sprijinit transportul vehiculului în România. Este foarte bine că astfel de organizaţii precum Rotary au colaborări cu România, colaborări care datează de peste 20 de ani şi sînt foarte active, ceea ce dă un plus de stabilitate relaţiilor dintre cele două ţări“, a declarat consilierul Ambasadei Elveţiei în România, Samuel Geissbuhler. La eveniment au fost prezenţi reprezentanţi ai clubului Rotary din România şi Elveţia, oameni de afaceri din cele două ţări, dar şi locuitori ai comunei. “Ne bucurăm că există această colaborare între clubul Rotary - Cetatea Tomis Constanţa şi partea elveţiană şi că am reuşit să aducem ca donaţie o maşină de pompieri. Bucuria de pe chipurile locuitorilor ne-a încîntat foarte mult, ceea ce ne-a umplut sufletele, iar această acţiune este doar începutul pentru clubul rotarian constănţean“, a declarat preşedintele Rotary - Cetatea Tomis Constanţa, Mihaela Belcin. Printre cei mai bucuroşi de reuşita acestei colaborări a fost primarul comunei, Gheorghe Chirciu, care a tras, de-a lungul timpului, mai multe semnale de alarmă asupra necesităţii unei astfel de autoutilitare în comună. „Este binevenită această maşină de pompieri, pentru că cea mai apropiată unitate de pompieri este la Cernavodă, iar pînă ajunge aici pentru a stinge un incendiu durează cel puţin o oră şi jumătate şi nu se mai poate salva nimic. În urmă cu o lună a luat foc o locuinţă, iar pînă a ajuns autoutilitara de la Cernavodă, casa a ars în întregime“, a declarat primarul Gheorghe Chirciu. Autoutilitara are o capacitate de 2.400 de litri, este prevăzută cu toate tipurile de furtune şi tot ce este necesar pentru a putea interveni în cazuri de urgenţă. Autoutilitara va fi deservită de cinci persoane, care vor fi instruite în următoarele zile de către elveţieni şi va fi condusă de viceprimarul Ionel Ghergic. “Am decis, împreună cu dl. primar, să mă ocup de acest lucru, avînd în vedere că am şi pregătirea necesară în acest sens. Atît eu, cît şi cei patru colegi ai mei, vom face voluntariat, avînd în vedere fondurile reduse pe care Primăria le are la dispoziţie. Nu avem posibilitatea să plătim alţi oameni pentru acest serviciu. Am considerat că oferim un exemplu, atît eu cît şi cei patru colegi ai mei, în momentul în care ne-am oferit voluntari“, a declarat Ghergic. La acţiunea de ieri a fost prezent şi un reprezentant al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, care a spus că „această donaţie înseamnă un plus de siguranţă oferită locuitorilor din comună, deoarece scurtează foarte mult timpul de intervenţie“.