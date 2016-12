Oltina, o altă comună „bogată”

Din ce în ce mai mulţi primari din judeţ se plâng de modul în care Ministerul Agriculturii, prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, aprobă proiectele cu finanţare europeană, introduse pe Măsura 3.2.2. Un alt exemplu în care o autoritate primeşte „flit” de la Ministerul Agriculturii este Primăria Oltina, al cărei proiect a fost respins pentru că a fost considerată ca fiind o comună cu un nivel ridicat de trai. „Este o mizerie ce au făcut cei care aprobă astfel de dosare pe Măsura 3.2.2. Am cuprins în dosarul pentru Măsura 3.2.2. toate proiectele importante, dar am rămas pe dinafară pentru că noi am fost consideraţi o comună bogată. Este anormal să spui că Oltina este comună bogată! Dacă cineva se plimbă prin sat se ia cu mâinile de cap! Avem nevoie de reţea nouă de apă, pentru a o înlocui pe cea veche de 60 de ani, avem nevoie de canalizare şi de drumuri asfaltate. Numai că, din păcate, pentru cei de la minister, toate acestea nu sunt importante”, a spus primarul Gheorghe Chirciu. El a adăugat că autorităţile publice locale au devenit bătaia de joc a autorităţilor centrale, care „împart discreţionar fondurile europene”. În cazul Primăriei Oltina, proiectul cuprindea modernizarea reţelei de alimentare cu apă, a reţelei de canalizare menajeră, construirea unei staţii de epurare, amenajarea şi modernizarea de drumuri în localitatea Strunga, dotarea căminului cultural în scopul conservării şi promovării culturii tradiţionale locale. După multe luni de aşteptare şi speranţe, proiectele comunei au fost respinse nejustificat. Primarul spune că, prin respingerea acestui proiect, Guvernul a aruncat la coşul de gunoi banii locuitorilor, pe care Primăria i-a cheltuit pentru a face acest proiect.