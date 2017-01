Omagii din întreaga lume pentru regele Abdullah al Arabiei Saudite, decedat la vârsta de 90 de ani

Lumea i-a adus un omagiu, vineri, regelui Abdullah al Arabiei Saudite, decedat la vârsta de 90 de ani, salutând activitatea celui care ar reuşit în cei zece ani de regim să menţină stabilitatea primei puteri petroliere ferind-o de tulburările din lumea arabă, relatează AFP. "A fost întotdeauna un lider sincer care a avut curajul convingerile sale", a declarat preşedintele american, Barack Obama, într-un comunicat, descriind "o veritabilă prietenie călduroasă" cu regele. "Ţările noastre au lucrat împreună pentru a depăşi numeroase provocări, iar eu am respectat punctele de vedere ale regelui Abdullah şi am apreciat prietenia noastră veritabilă şi călduroasă", a adăugat el. În timpul domniei sale, Arabia Saudită şi Statele Unite au rămas aliaţi politici şi economici. Premierul canadian Stephen Harper şi-a amintit de un bărbat "foarte entuziasmat atunci când era vorba despre ţara sa, despre dezvoltare şi economia mondială" şi a salutat un "apărător ardent al păcii în Orientul Mijlociu". În Europa, preşedintele francez François Hollande a salutat "memoria un om de stat a cărui acţiune a marcat profund istoria ţării sale şi a cărui viziune privind pacea dreaptă şi durabilă în Orientul Mijlociu rămâne mai mult decât oricând de actualitate", potrivit unui comunicat al Palatului Elysée. Premierul britanic David Cameron a afirmat într-un comunicat că amintirea regelui Abdullah va fi marcată de "anii lungi în slujba regatului şi de angajamentul său în favoarea păcii şi consolidării înţelegerii între religii". Acelaşi ton a fost menţinut şi de Tokyo, unde secretarul general şi purtătorul de cuvânt al Guvernului Yoshihide Suga a lăudat rolul "semnificativ jucat multă vreme (de rege) în favoarea păcii şi stabilităţii Arabiei Saudite, comunităţii islamice şi lumii". Premierul indian Narendra Modi s-a declarat "întristat" şi a amintit într-un mesaj pe Twitter că s-a interesat în urmă cu câteva zile despre sănătatea regelui pe lângă succesul lui la palatul regal, Salman Ben Abdel Aziz. "Cu regele Abdullah, am pierdut o voce importantă care a marcat ţara printr-un impact durabil", a adăugat Modi.