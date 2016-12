Omagii în memoria lui Whitney Houston

Cântăreţi, producători şi simpli fani au adresat mesaje în memoria şi vocea excepţională a lui Whitney Houston, aducând „un omagiu uneia dintre cele mai mari cântăreţe pop din timpurile noastre”. Mai mulţi artişti au reacţionat foarte repede la anunţul privind moartea divei pop pe reţeaua de socializare Twitter, precum Mariah Carey. „Plâng din cauza morţii şocante a prietenei mele, incomparabila dnă Whitney Houston”, a scris cântăreaţa. „Am pierdut o altă legendă. Dragostea şi rugăciunile mele se îndreaptă către familia lui Whitney”, a postat, la rândul său, Christina Aguilera, în timp ce Rihanna a scris simplu: „Nu am cuvinte! Doar lacrimi”. Cântăreţul Smokey Robinson a declarat pentru CNN că speră ca „oamenii să îşi amintească lucruri pozitive despre ea, şi nu prea multe dintre problemele sale. Toată lumea are probleme”. Pentru cântăreţul american Tony Bennett, decesul lui Whitney Houston este „o tragedie”, a scris acesta pe contul său Twitter. Potrivit lui, diva a fost „cea mai mare cântăreaţă pe care am auzit-o vreodată şi ne va lipsi”. Muzicianul şi producătorul Quincy Jones, care a fost unul dintre colaboratorii lui Michael Jackson, a evocat „un talent cu adevărat original şi incomparabil. Am regretat întotdeauna faptul că nu am avut oportunitatea de a lucra cu ea”.

Mai mulţi fani ai divei s-au îndreptat către hotelul Beverly Hilton, unde a decedat aceasta, şi au stat în afara clădirii, de unde se puteau auzi ecourile petrecerii organizate de producătorul Clive Davis, la care Whitney Houston trebuia să participe. Fanii au improvizat un cor, iar o tânără a declarat pentru CNN că „spectacolul trebuie să continue”.