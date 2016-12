Omagii speciale pentru Bruce Springsteen şi Michael Jackson

Doi dintre mai populari artişti americani se bucură de o recunoaştere specială a talentului lor. În timp ce cântăreţul american Michael Jackson a fost onorat postum prin lansarea unui post de radio prin satelit care îi este dedicat în întregime, lui Bruce Springsteen i s-a dedicat un muzeu online, ce va fi deschis în luna iunie.

Michael Jackson Channel a fost lansat pe platforma postului de radio SiriusXm, cu o zi înainte de apariţia pe piaţă a unui nou album postum al regelui neîncoronat al muzicii pop, intitulat „Xcape”. Fanii artistului american vor putea să asculte hiturile lansate de-a lungul anilor de Michael Jackson, dar şi o serie de înregistrări inedite, considerate rarităţi, şi piese de pe noul album al starului decedat în 2009, dintre care unele au fost reorchestrate de muzicieni celebri, precum Justin Timberlake şi Mary J. Blige. Postul de radio prin satelit Michael Jackson Channel va emite 24 de ore pe zi pentru o perioadă de două săptămâni.

Muzeul online dedicat compozitorului şi cântăreţului american Bruce Springsteen conţine circa 300 de obiecte personale care i-au aparţinut la un moment dat. Lansarea site-ului BlindedByTheLight.com, care găzduieşte muzeul, coincide cu împlinirea a 30 de ani de la lansarea albumului „Born in the USA”. Printre obiectele care au aparţinut rockerului american se numără manuscrise cu versuri ale cântecelor sale, fotografii de paşaport şi chiar carnete de note din anii de şcoală. Michael Crane, fondatorul site-ului, va organiza concursuri cu premii o dată la şase luni. Acesta nu este primul omagiu adus lui Bruce Springsteen în SUA. În 2012, The National Constitution Center din Philadelphia a organizat expoziţia intitulată „From Asbury Park to the Promised Land: The Life and Music of Bruce Springsteen”.