Omagiu adus militarilor care şi-au jertfit viaţa pentru ţară

Zeci de veterani de război şi oficialităţi locale constănţene au adus, ieri, cu ocazia Zilei Armate Române, un omagiu militarilor care, cu preţul vieţii lor, au eliberat ultima palmă de pămînt românesc. Au fost depuse coroane de flori la Monumentul eroilor din Cimitirul Central, din Constanţa, iar veteranii de război au retrăit perioada grea prin care au trecut în toamna anului 1944. „Comandantul companiei de armament greu, din care am făcut parte ne-a adus harta ţării. Aceasta era haşurată cu negru pe mai multe judeţe, era îndoliată“, îşi aduce aminte col. (r) Constantin Iancu. „Cînd a eliberat acest teritoriu armata s-au pus în genunchi. Ofiţerii şi ostaşii au plîns pentru eliberare“, a declarat col. (r) Alexandru Bălan. Nici pentru cei care au lupta pe mare lupta nu a fost uşoară. „Viaţa a fost grea pe submarin. Cel mai critic moment a fost cînd am participat la un asediu şi submarinul a suferit o avarie serioasă. În ţară ne dăduseră dispăruţi, dar peste o săptămîna ne-am întors teferi acasă.“, a menţionat contraamiral Petre Zamfir. Festivitatea de ieri, a fost ultima manifestare organizată în cinstea Zilei Armatei, după ce toată săptămîna au avut loc evenimente prin care a fost sărbătorită această zi importantă din istoria României. Depuneri de coroane au avut loc şi la Cimitirul Internaţional Onorific de la Mircea Vodă acolo unde se află înmormîntaţi peste 5.000 de soldaţi care şi-au pierdut viaţa pe frontul din Dobrogea în Primul Război Mondial. În perioada 1 mai - 1 octombrie 1932, în acest cimitir au fost aduse osemintele a 5.160 eroi, români, ruşi, germani, bulgari şi sîrbi. Pe 25 octombrie 1944, românii eliberau ultima zonă a ţării cotropită prin Dictatul de la Viena, oraşele Carei şi Satu Mare. În 1951 prezidiul Marii Adunării Naţionale a emis decretul numarul 125 prin care era declarată, pentru prima data „Ziua Forţelor Armate ale Republicii Populare Române“. Opt ani mai tîrziu, prin decretul nr. 381, Ziua a fost mutata pe 25 octombrie. Pentru militarii din Dobrogea, momentul are o dublă semnificaţie avînd în vedere că ei, respectiv regimentele 34, 36 şi 40 Infanterie şi regimentele de Artilerie 13 şi 18, sînt cele care au eliberat cele două zone din Transilvania.