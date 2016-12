Omagiu în memoria eroilor Revoluţiei

Eroii Revoluţiei din 1989 au fost comemoraţi de reprezentanţii autorităţilor locale chiar în ziua de 22 decembrie. În urmă cu 23 de ani, pe 22 decembrie, românii spuneau NU comunismului. „Libertate” şi „Jos comunismul” erau lozincile care se auzeau pe străzile din Constanţa de la locuitorii care au avut curajul să se opună unui sistem opresiv. După 23 de ani, cei care s-au jertfit pentru ca România să intre în rândul ţărilor democratice rămân în amintirea românilor. „Viaţa noastră are amprenta Revoluţiei din 1989. Din nefericire, în România, ca şi alte multe lucruri, Revoluţia din 1989 este trecută în desuetudine. Spun acest lucru pentru că nu consider normală o astfel de atitudine. Sunt unul dintre cei care au participat activ la Revoluţie şi consider că trebuie să ne respectăm mai mult eroii. Sper ca, pe viitor, să se acorde o mai mare importanţă acestei zile şi să înţelegem că viitorul nostru şi viaţa de astăzi se datorează Revoluţiei din 1989 şi celor care atunci şi-au dat propria lor viaţă”, a declarat vicepreşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Cristinel Dragomir. Pe 22 decembrie 2012, la Constanţa, reprezentanţii autorităţilor locale au depus coroane de flori la troiţa ridicată în memoria eroilor Revoluţiei din parcul Casa de Cultură şi la monumentul eroilor celui de-al Doilea Război Mondial din Cimitirul Central. „Este o zi deosebită pentru fiecare dintre români. Îi cinstim pe cei care şi-au dat viaţa pentru ca noi să spunem astăzi ceea ce dorim fără să ne fie frică”, a completat viceprimarul Constanţei, Decebal Făgădău.