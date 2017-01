Omagiu muzical pentru Paul Walker

Videoclipul piesei „All I Feel Is You”, a cântăreţei Natalia Safran, a devenit un tribut muzical dedicat actorului Paul Walker. Piesa face parte din coloana sonoră a „Hours”, o producţie independentă, în care Paul Walker are rolul principal, ce va avea premiera luna aceasta. Lungmetrajul reprezintă o schimbare în cariera actorului, devenit celebru cu o megaproducţie. Paul Walker a interpretat un rol dramatic, cel al unui tătic care încearcă să îşi salveze fiica venită pe lume prematur, într-un spital din New Orleans, cu numai câteva ore înainte ca uraganul Katrina să lovească oraşul.

Videoclipul, care inserează imagini din film, a fost realizat cu ceva timp înainte de moartea tragică a actorului, pe 30 noiembrie, şi urma să fie lansat la premiera filmului. Cântăreaţa Natalia Safran a refuzat să facă orice modificare, mai ales că videoclipul îi fusese prezentat lui Paul Walker şi acesta l-a apreciat. Aşa că a preferat să devină un tribut muzical adus actorului. „Când a fost realizat, trebuia să prezinte cele mai dramatice momente din film şi prestaţia extraordinară a lui Paul în acest rol. După tragica sa moarte, a devenit un „adio“ emoţionant”, a declarat, la rându-i emoţionată, Natalia Safran. „Nici acum nu mă pot obişnui cu ideea că a murit. Tot ceea ce putem face acum este să îi onorăm memoria şi să-i păstrăm vie fundaţia de caritate”, a mai declarat cântăreaţa. Toate încasările obţinute din comercializarea piesei vor fi donate Fundaţiei Reach Out Worldwide, fondată de Paul Walker.

Spre deosebire de fundaţie, afacerea actorului şi a prietenului său Roger Rodas se închide. Magazinul-service pentru maşini de performanţă Always Evolving, localizat la Valencia, în California, foarte aproape de locul accidentului, nu poate supravieţui fără aportul financiar şi experienţa celor doi patroni. Angajaţii au fost deja informaţi să îşi caute locuri de muncă, iar sediul va fi scos la licitaţie. Mulţi dintre fanii actorului au sperat că magazinul va rămâne deschis în amintirea sa, dar familiile celor doi au decis altfel.