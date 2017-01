Omagiu numismatic închinat poetului Ovidius

1.750 de monede reunite într-o emisiune numismatică inedită dedicată împlinirii a 2.000 de ani de la exilarea poetului latin Publius Ovidius Naso la Tomis vor intra în circulaţie luni, 3 martie, emitentul fiind Banca Naţională a României (BNR). 250 de monede din aur, 500 de monede din argint şi 1.000 de monede din tombac cuprat vor intra în buzunarele colecţionarilor. Moneda din aur are valoarea nominală de 100 lei, o greutate de 6,452 g, un diametru de 21 mm şi marginea zimţată. Aversul (faţa) conţine, în centru, valoarea nominală, inscripţionată pe două rînduri - \"LEI 100\", dedesubt, stema României, totul înconjurat de o cunună din frunze de laur, iar în jumătatea inferioară, inscripţia în arc de cerc \"ROMÂNIA\". Reversul prezintă, în centru, bustul poetului Ovidiu, reprodus după statuia sa de la Constanţa, în dreapta, anul emisiunii \"2008”, subliniat de o ghirlandă, de jur împrejur textele \"PUBLIUS OVIDIUS NASO\", în partea de sus, şi \"• A.D. VIII • TOMIS • A.D. XVII •\", în partea de jos. Moneda din argint are valoarea nominală de 5 lei, o greutate de 15,55 g, un diametru de 30 mm şi marginea zimţată. Aversul şi reversul au aceleaşi caracteristici ca şi moneda din aur, cu excepţia valorii nominale, care este \"5 LEI\". Moneda din tombac cuprat are valoarea nominală de 1 leu, o greutate de 23,5 g, un diametru de 37 mm şi marginea zimţată. Aversul şi reversul au aceleaşi caracteristici ca şi monedele din aur şi argint, cu excepţia valorii nominale, care este \"1 LEU\". Comunicatul BNR care anunţă emisiunea ineditelor monede precizează şi faptul că fiecare dintre acestea va fi ambalată în capsulă de metacrilat transparent şi va fi însoţită de o broşură de prezentare redactată în limba română, engleză şi franceză. Broşurile includ şi certificatul de autenticitate al emisiunii, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului BNR şi casierului central. Monedele vor fi prezentate în cutii adecvate, pe al căror capac este inscripţionată sigla BNR.