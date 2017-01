Omagiu pentru David Bowie de la prietenii săi

Mai mulți componenți ai fostelor trupe cu care David Bowie a colaborat îi aduc un omagiu duminică la Londra, într-un concert organizat de prietenul său actorul Gary Oldman, în ziua în care regretatul cântăreț ar fi împlinit 70 de ani, relatează EFE. Mike Garson, Earl Slick, Adrian Belew și alți colaboratori ai lui Bowie participă la concertul 'Bowie people performing Bowie music Bowie style' care se desfășoară în cursul serii în sala O2 din cartierul Brixton, unde carismaticul interpret s-a născut la 8 ianuarie 1947. Concertul, ale cărui încasări vor fi donate în scopuri caritabile, comemorează un an de la moartea lui Bowie, la 10 ianuarie 2016, și face parte din seria de evenimente organizate în Marea Britanie pentru a aduce un tribut moștenirii sale.

Postul de televiziune BBC2 a difuzat sâmbătă documentarul 'David Bowie: The Last Five Years', care a dezvăluit cum solistul britanic a aflat despre boala sa incurabilă în timp ce filma videoclipul, 'Lazarus', cu doar trei luni înainte de moartea sa.

Cu peste 136 de milioane de discuri vândute în întreaga lume și cu o carieră artistică impresionantă, David Bowie a devenit celebru în 1972 cu 'The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spider From Mars', și a lăsat pentru posteritate hituri precum 'Heroes' (1977), 'Lodger' (1979) sau 'Scary Monsters' (1980).