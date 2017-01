Omagiu pentru tânărul dispărut în valurile mării

Prietenii lui Alin Andrei Bălan, tânărul de 25 de ani care, luni după-amiază, a dispărut în valurile Mării Negre i-au adus un ultim omagiu. Joi seară, aceştia s-au strâns în centrul localităţii Baia Mare, de unde era tânărul, au înrămat o fotografie a lui şi au aprins lumânări, rugându-se ca autorităţile din Constanţa să îi găsească trupul neînsufleţit, pentru ca acesta să fie înmormântat creştineşte. “Seară de reculegere, schimb de amintiri, în memoria celui ce a fost Andrash - un tânăr băimărean, care a plecat dintre noi prea curând! Un suflet mare, revendicat de mare! Nimic fancy, ceva simplu, din suflet pentru el. Am fost, am privit, ne-am amintit! A fost dificil, am ţinut cu greu un discurs, dar nu vorbele contează! Am simţit prezenţa fiecăruia, am simţit că merită să trăim, pentru că avem cu cine şi pentru cine! Vă mulţumim tuturor pentru că vă pasă!”, a scris un prieten de-al lui Andrei pe un site de socializare. Vineri dimineaţă, scafandrii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea” şi poliţiştii de frontieră au reluat căutările, însă acestea s-au dovedit a fi zadarnice… Amintim că Alin Andrei Bălan a dispărut, luni după-amiază, în zona hotelului “Doina”, din staţiunea Mamaia. Acesta venise la Constanţa împreună cu doi prieteni şi a intrat în mare pentru a face o baie, însă nu a mai ieşit la mal. Tânărul se mutase în Bucureşti de aproximativ şase luni şi muncea ca barman.