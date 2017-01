Omagiu privat în memoria lui Steve Jobs

UN ADEVĂR ASCUNS Mama biologică a lui Steve Jobs, Joanne Simpson, în vârstă de 79 de ani, care suferă de demenţă, nu ştie de moartea fiului său. Starea sa s-a deteriorat semnificativ, iar bătrâna a fost internată într-un spital pentru boli psihice după ce vecinii au văzut-o plimbându-se pe stradă pe jumătate dezbrăcată. „Steve a fost unul dintre cei mai bogaţi oameni din lume, dar averea sa nu l-a putut salva pe el şi nu a putut-o salva pe mama sa”, a declarat un vecin al lui Joanne Simpson. „O găseam colindând pe străzi purtând numai un capot, fără nimic pe dedesubt, iar uneori o găseam aproape dezbrăcată, urcându-se în copaci în picioarele goale”, a adăugat sursa. „În cele din urmă, cineva a dus-o la un spital pentru boli psihice, pentru că era îngrijorat de starea ei, iar când fiica sa a aflat, a mutat-o în cele din urmă la un azil. A fost o femeie bună, aşa că a fost foarte greu să vedem prăbuşirea ei. Acum este prinsă în propriul său corp şi abia dacă ştie cine este ea, dar Steve”, a adăugat vecinul. Steve Jobs ar fi ştiut despre starea mamei sale şi ar fi ajutat-o, în secret, financiar.

OMAGII PLANETARE Guvernatorul Californiei Jerry Brown a proclamat, duminică, 16 octombrie, Ziua Steve Jobs în acest stat american, un omagiu adus co-fondatorului Apple, decedat la 5 octombrie. „În viaţa şi munca sa, Steve Jobs a personificat visul californian”, a apreciat guvernatorul Brown. „A spune că a fost influent este un eufemism. Inovaţiile sale au transformat industria, iar produsele pe care le-a conceput şi dezvoltat pentru piaţă au schimbat modul în care comunică întreaga lume”, a adăugat acesta. „Dar, şi mai important, viziunea sa a ajutat să pună tehnologii puternice, altădată rezervate marilor întreprinderi sau statului, în mâinile consumatorului obişnuit. Noi ne aflăm abia la începuturile exploatării creativităţii şi invenţiei pe care această democratizare a tehnologiei a făcut-o posibilă. Steve Jobs era un vizionar californian unic în felul său şi era normal ca noi să marcăm această zi (16 octombrie 2011) în onoarea vieţii şi realizărilor sale. A încarnat spiritul unui stat pe care lumea întreagă îl priveşte cu dorinţă, pentru a afla ce rezervă viitorul”, a conchis guvernatorul.

Un omagiu privat în memoria lui Steve Jobs a fost organizat, ieri, de către soţia sa la universitatea californiană Stanford, în Silicon Valley. Grupul informatic a precizat că evenimentul este strict privat şi că presa nu are acces la el. Invitaţiile au fost trimise de colectivul Emerson, o asociaţie de caritate fondată de Laurene Powell Jobs, văduva lui Steve Jobs. O altă ceremonie omagială, destinată angajaţilor Apple, urmează să fie organizată la 19 octombrie, în amfiteatrul companiei, la Cupertino, tot în Silicon Valley. Steve Jobs va avea statuie la Budapesta, într-un parc situat în apropierea mai multor firme de înaltă tehnologie. Graphisoft va dezveli, pe 21 decembrie 2011, o statuie în memoria lui Steve Jobs. Graphisoft a reamintit că Apple susţine firma din 1984, de la întâlnirea lui Steve Jobs cu conducerea firmei maghiare, la Salonul CEBIT de la Hanovra în Germania.

SFÂRŞITUL UNEI ERE Apple ar putea vinde până la patru milioane de aparate iPhone la debutul pe piaţă din acest weekend, după ce clienţi din întreaga lume au format cozi la magazinele companiei pentru a cumpăra unul dintre ultimele produse dezvoltate sub coordonarea lui Steve Jobs. Noile aparate, disponibile de vineri în SUA, Australia, Canada, Franţa, Germania, Japonia şi Marea Britanie, vor avea potrivit estimărilor analiştilor performanţe superioare la debut, faţă de lansarea iPhone 4 anul trecut, care a înregistrat vânzări de 1,7 milioane unităţi în primul weekend. Pentru iPhone 4S, majoritatea estimărilor sunt de două, trei milioane de unităţi vândute, în timp ce Carl Jowe, analist la Yankee Group, se aşteaptă la vânzări de până la patru milioane de telefoane. În New York, Londra, Tokyo şi Frankfurt, sute de oameni s-au aşezat la cozi la magazinele Apple, încă din timpul nopţii. La magazinul Covent Garden din Londra, 20 de angajaţi ai Apple au format un tunel uman pentru intrarea cumpărătorilor în magazin. Lansarea pe piaţă a iPhone 4S marchează sfârşitul erei Apple sub conducerea lui Steve Jobs, care a murit în această lună după o bătălie de opt ani cu cancerul.

IPhone 4S a primit aprecieri majoritatea pozitive pentru soft-ul de recunoaştere a vocii, procesorul mai rapid şi camera foto îmbunătăţită şi va ajuta Apple să concureze mai eficient cu aparatele concurente dotate cu soft-ul Android al Google.