Omar Hayssam a părăsit România prin Portul Constanţa

La dosarul cauzei în care armatorul Mustafa Tartoussi este judecat sub acuzaţia că l-ar fi ajutat pe Omar Hayssam să părăsească România la bordul vasului său, “Iman T”, a fost depus un document care conţine răspunsul autorităţilor libaneze la comisia rogatorie solicitată de autorităţile judiciare române. Documentul a fost făcut public de Agenţia MEDIAFAX. “Doresc să spun adevărul în legătură cu toate informaţiile pe care le deţin în legătură cu fuga lui Hayssam Omar şi cu persoanele care l-au ajutat sau au facilitat fuga şi modalitatea prin care a avut loc, iar aceasta fără presiuni sau ameninţări asupra mea. Vă informez că în luna iunie a anului 2006, în timp ce lucram pe vasul “Iman T”, în funcţia de căpitan, şi mă aflam în incinta portului Constanţa, am fost informat de agentul naval Mustafa Tartoussi că va trimite o persoană necunoscută la bordul vasului “Iman T” şi a prezentat direct subiectul, înştiinţîndu-mă că această persoană are probleme cu autorităţile române, fără a mai aminti numele persoanei, felul problemelor sau cetăţenia acestei persoane. Nu a mai adăugat nimic şi a revenit după cîteva zile, cînd s-a terminat încărcarea vasului şi a întocmit actele de călătorie\", se arată în declaraţia lui Youssef Abd Al-Razzaq Tartoussi. Martorul arată că Mustafa Tartoussi l-a înştiinţat \"din nou că va trimite acea persoană la bordul vasului, fără ca el să aibă vreo legătură cu această persoană sau să ştie ceva, cu excepţia faptului că va sta în camera inginerului şef, Ibrahim ªeikh, şi că acesta din urmă este responsabil de toate solicitările acestei persoane\". \" Nu ştiu dacă această persoană s-a îmbarcat sau nu pe vas. În dimineaţa zilei următoare şi după parcurgerea distanţei limită, Ibrahim Şeikh, inginerul şef, a venit la mine şi m-a înştiinţat că persoana despre care vorbisem se află într-una dintre cabine\", a adăugat în declaraţia sa, căpitanul. El susţine că pe parcursul călătoriei l-a văzut personal pe necunoscutul de pe vas, despre care a aflat că se numeşte Hayssam Al-Omar şi are aprox 50 de ani. Căpitanul navei a mai spus că Hayssam a fost înregistrat în portul Alexandria, din Egipt, cu numele fratelui său, Samir Omar. Căpitanul navei Iman T a recunoscut că Omar Hayssam I-a lăsat 800 de euro ceea ce în opinia lui nu ar reprezenta preţul pentru o fugă. “Nu ştiu cum a ajuns Hayssam Omar la bordul vasului şi nu ştiu cine l-a ajutat în România. Sînt pregătit pentru ceea ce prevede legea\", a mai declarat martorul Youssef Tartoussi.