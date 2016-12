Omar Hayssam nu a putut fi chemat în faţa magistraţilor

Deşi autorităţile spun că se află încă de vineri într-un centru de reţinere din ţară, Omar Hayssam pare la fel de greu de găsit la ora actuală precum a fost şi în cei şapte ani în care a lipsit din România, după controversata „fugă printre berbecuţi” din anul 2006. Poliţia Română şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP) le-au transmis reprezentanţilor Tribunalului Bucureşti, care porniseră demersurile pentru citarea sirianului, că… „nu se ştie locul în care se află” Omar Hayssam. Din acest motiv, Hayssam, condamnat la 20 de ani de închisoare în cazul răpirii jurnaliştilor români în Irak, nu a putut fi adus în faţa magistraţilor pentru judecarea dosarului în care procurorii îl acuză de înşelăciune şi delapidare. Având în vedere situaţia, avocaţii inculpaţilor au cerut o amânare. Răspunsurile primite de la Poliţie şi de la ANP de reprezentanţii Tribunalului Bucureşti aruncă şi mai multe umbre peste o poveste care a suscitat în ultimii ani numeroase scandaluri politice, demisii în lanţ şi speculaţii. Poliţia Română a revenit asupra subiectului, ieri dimineaţă, printr-un comunicat de presă în care se arată că omul de afaceri sirian a fost transferat dintr-un Centru de Reţinere şi Arest Preventiv într-o unitate din cadrul ANP. ANP a confirmat ulterior că sirianul se află, începând de ieri, în custodia Penitenciarului Bucureşti Rahova şi că acesta va fi cazat într-o cameră cu „profil de carantinare-observare“.

„PREŞEDINTELUI ÎI ESTE FRICĂ” Premierul Victor Ponta a declarat, la postul de televiziune Antena 3, că, în opinia sa, preşedintelui Traian Băsescu îi este frică de Hayssam. „Cred că preşedintelui Băsescu îi e foarte frică de ceea ce va spune Omar Hayssam. Eu nu l-am întâlnit în viaţa mea, nu am nicio treabă nici cu Hayssam. Sunt foarte relaxat. Din acest motiv, prima dată, în urmă cu câteva săptămâni - când am vorbit şi cu miniştrii şi cu preşedintele despre această operaţiune - am spus imediat: „Sigur, haideţi să-l aducem, e condamnat, e foarte bine ca un om condamnat de Justiţia română să vină încoace”. De ce s-a grăbit preşedintele la 7.40 dimineaţa să dea comunicat, de ce ţuţerii aceia cu care bea dânsul cafeaua dimineaţa s-au repezit să scrie pe bloguri, de la 9.00 dimineaţa, tot felul de prostii? Cum a aflat doamna deputat de Roman, doamna Udrea, informaţii secrete despre operaţiune? Astea ţin de neseriozitatea şi iresponsabilitatea celor care lucrează la Palatul Cotroceni“, a declarat Victor Ponta. „Omar Hayssam a plecat din România în timpul domnului Traian Băsescu, în timpul ministrului de Interne Vasile Blaga, şi toată povestea aia cu recuperarea jurnaliştilor s-ar putea să fie lucrul pe care domnul preşedinte Băsescu nu ni l-a spus. Poate aflăm acum de la Hayssam, poate reuşim să îi avem şi pe Munaf, şi pe ceilalţi care au fost implicaţi. (...) S-a grăbit... Când ţi-e frică de ceva, vorbeşti primul“, a adăugat Victor Ponta.

Senatorul PNL Sorin Roşca Stănescu susţine că are informaţii confidenţiale legate de cazul Omar Hayssam. „El a sosit drogat în ţară şi, ca un fel de sac de cartofi, a fost lăsat de ofiţeri la uşa Direcţiei de Cercetări Penale de la Rahova. Cei care l-au adus - au fost patru ofiţeri - au spus „Domnule, l-am găsit pe omul ăsta pe stradă, seamănă foarte mult cu un individ pe care îl căutaţi, se numeşte Omar Hayssam”. Şi l-au lăsat acolo şi au plecat. Ăştia au fost uimiţi, l-au băgat înăuntru, era fără documente, nimic, l-au sunat pe Radu Stroe, Stroe l-a sunat pe primul-ministru şi a început sarabanda. El neavând documente, degeaba e citat, pentru că autorităţile române trebuie să-l identifice, să-i facă documente”, a declarat Stănescu, pentru ziare.com. „Hayssam are dreptul, acum fiind adus în ţară, să ceară rejudecarea procesului pentru terorism, moment în care autorităţile trebuie să vină cu probe. (…) El poate să spună cine a fost „Profesorul“ care apare în interogatoriile pe care i le făcea procurorul Nastasiu, despre care toată lumea a spus că e Băsescu. Poate spune exact circumstanţele în care a plecat, nu putea să plece din ţară fără să ştie nimeni“, a mai comentat fostul jurnalist, pentru Ziare.com.