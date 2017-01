Omar Khadr şi-a exprimat regretele în prima sa declaraţie publică, în procesul de la Guantanamo

Tânărul canadian Omar Khadr, care pledează vinovat pentru uciderea unui soldat american, a luat cuvântul pentru prima dată, joi, în procesul său de la Guantanamo, exprimându-şi remuşcările şi spunându-i văduvei victimei sale că-i pare rău. ”Îmi pare cu adevărat rău. Aş dori să pot face ceva pentru a şterge această durere, pe care am cauzat-o”, a afirmat el, în picioare, într-o declaraţie pe care nu a dat-o sub jurământ şi care nu a fost subiectul unui contra-interogatoriu. Văduva soldatului ucis în Afganistan, în 2002, Tabitha Speer, a izbucnit în lacrimi, după care a făcut semne violente de respingere, din cap. ”În ochii mei, veţi fi întotodeauna un ucigaş”, i-a spus ea, tânărului canadian, cu doar câteva ore mai devreme, când a depus mărturie. Khadr, interogat de avocatul său militar, Jon Jackson, a declarat că a optat să pledeze vinovat că a ucis un infirmier militar american, lansând o grenadă, pentru a-şi asuma responsabilitatea actelor sale. În această scurtă intervenţie, acuzatul, care compare de patru zile în faţa unui tribunal militar de excepţie, la baza navală americană din Cuba, a declarat că, în închisoare, a înţeles frumuseţea vieţii şi că ar dori ca mai târziu să devină medic, pentru a alina suferinţa celorlalţi. ”Eu ştiu ce este durerea”, a adăugat canadianul, care a fost grav rănit în timpul arestării, pierzându-şi vederea la un ochi. ”Sunt Omar Khadr, am 24 de ani, am abandonat şcoala în clasa a patra, îmi plac sportul şi lectura. Cel mai mare vis al meu este să ies de aici”, a adăugat tânărul.

Acuzatul a fost încarcerat la Guantanamo în urmă cu opt ani, pe când avea vârsta de 15 ani. Chemată la bară, anterior, de către acuzare, văduva soldatului american, îmbrăcată într-o rochie neagră cu alb, a smuls lacrimi publicului, citind scrisorile copiilor ei, adresate acuzatului. ”Ţie, Omar Khadr, pentru ce ai făcut familiei mele. Mă faci tristă şi te urăsc”, a scris fetiţa sergentului Christopher Speer. Demnă, cu faţa în lacrimi, Tabitha Speer s-a adresat direct acuzatului, aşezat, cu capul lăsat, într-o atitudine de căinţă. ”Omar Khadr avea de făcut o alegere, la 27 iulie 2002. Se putea preda dar a hotărât să rămână şi să se lupte. Toată lumea vorbeşte despre el ca despre o victimă, despre un copil. Victimele, copiii, sunt copiii mei, şi nu tu”. Joi, apărarea a audiat, printr-o legătură video în Afganistan, un oficial militar aflat în post la Guantanamo, în perioada 2006-2008, care a apreciat că tânărul canadian are potenţialul pentru a se reintegra, ţinând cont de vârsta sa, de lipsa sa de experienţă, de faptul că tatăl său l-a adus în Afganistan. Într-o scrisoare adresată tribunalului, datată luni, un oficial din cadrul ONU a cerut ca acesta să nu fie condamnat la închisoare, în virtutea principiului aplicat copiilor-soldaţi. ”În toate privinţele, Omar este exemplul tipic al unui copil soldat, recrutat de grupări fără scrupule, pentru a lupta la cererea adulţilor, în conflicte pe care aceştia abia le înţeleg”, a scris Radhika Coomaraswamy, Reprezentantul Special al ONU pentru Copii şi Conflictele Armate. Depunând mărturie pentru apărare, Arlette Zinck, profesor în cadrul Kings University College, o universitate canadiană, s-a declarat pregătită să-l ajute pe tânărul musulman să se integreze în această universitate creştină.