Omorît în bătaie pentru o sută de lei

Procurorii constănţeni au propus ieri instanţei arestarea preventivă a lui Romică Chişcă, de 39 de ani, din judeţul Botoşani, care locuieşte fără forme legale în Eforie Sud, sub acuzaţia de lovituri cauzatoare de moarte. Potrivit anchetatorilor, Romică Chişcă şi victima sa, Dănuţ Vleju, zis „Vali”, se cunoşteau de aproape un an şi erau buni prieteni de pahar. Pe 2 august, bărbaţii şi-au dat întîlnire la barul SC „BG Eurocom” SRL din staţiunea Eforie Nord, unde s-au îmbătat criţă. Scandalul a izbucnit în momentul în care barmanul a refuzat să-i mai dea băutură lui Chişcă, care abia se mai ţinea pe picioare. Supărat, bărbatul a recurs la ajutorul prietenului său, care era mai treaz, şi i-a dat 100 de lei pentru a mai cumpăra două pahare cu vin. Dănuţ Vleju, văzîndu-se cu banii în mînă, s-a făcut că se duce să ia băutura şi a plecat. Păgubitul a ieşit val-vîrtej din bar şi a pornit în căutarea amicului, pe care nu l-a găsit. După ce s-a plimbat pe străzile localităţii în zadar, s-a întors la bar. După un timp, Dănuţ Vleju, care fugise cu banii, s-a întors şi el pe terasă, iar cei doi s-au luat la ceartă. Barmanul i-a dat afară pe cei doi, pentru că îi deranjau pe ceilalţi clienţi. Sub ochii barmanului, George Duminică, şi ai unui trecător, Florin Nicolae, cei doi prieteni de pahar s-au luat la bătaie. Martorii povestesc că Romică Chişcă i-a tras celuilalt un picior în spate şi imediat un pumn peste faţă. Încercînd să riposteze, Dănuţ Vleju a dat cu pumnul în gol şi a căzut în fund pe trotuar. Deşi Vleju era la pămînt, Chişcă a continuat să-l lovească cu pumnul, apoi i-a luat capul şi i l-a izbit de trotuar. Cel căzut s-a dezmeticit din lovitură şi a încercat să se ridice, moment în care celălalt i-a dat lovitura finală, un picior în cap, lăsîndu-l lat pe trotuar. După ce l-a doborît, l-a buzunărit, i-a luat trei bancnote de cîte un leu şi i le-a dat barmanului, apoi a luat-o la fugă pe stradă. La scurt timp, o patrulă de poliţişti l-a găsit pe Dănuţ Vleju bătut în mijlocul drumului şi l-a dus la locuinţa sa. Victima a rămas acasă, la pat, fiind îngrijit de sora sa, Mirela - Mădălina Tihon. Femeia spune că, pe 3 august, şi-a găsit fratele întins pe pat, cu spatele spre uşă, şi a crezut că doarme, aşa că a plecat pentru a-l lăsa să se odihnească. În cursul după-amiezii, cînd s-a întors, l-a găsit întins pe covor, lîngă pat, pe burtă şi cu faţa într-o parte, respirînd greu, aşa că a chemat imediat ambulanţa. Bărbatul a fost transportat la Urgenţa Spitalului Clinic Judeţean Constanţa, unde a fost supus unei intervenţii chirurgicale, dar a murit la scurt timp după operaţie. Prietenul de pahar a fost anchetat şi a recunoscut că l-a lovit, însă a negat că l-ar fi dat cu capul de trotuar.