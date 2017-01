Omorît în maşina Poliţiei, în drum spre spital

Parchetul de pe lîngă Tribunalul Constanţa efectuează cercetări în vederea elucidării cauzelor care au dus la producerea unui teribil accident rutier, în urma căruia un bărbat a murit pe loc şi alte cinci persoane, dintre care doi poliţişti, au suferit multiple traumatisme. Potrivit anchetatorilor, sîmbătă după-amiază, un echipaj al Poliţiei din Mihail Kogălniceanu a oprit în trafic un autoturism Dacia la volanul căruia se afla Aurel Banciu care, în urma testării cu aparatul Drager, a fost depistat cu o alcoolemie de 1,06 mg/l alcool pur în aerul expirat. Din cauză că legislaţia română nu recunoaşte testarea cu aparatul Drager drept probă în justiţie, şoferul Daciei a fost urcat în Loganul poliţiei, înmatriculat B-51-ETX, pentru a fi transportat la spitalul judeţean din Constanţa în vederea recoltării probelor biologice de sînge. La volanul Loganului se afla agentul Florin Boca iar pe bancheta din spate, alături de coducătorul auto beat, ag. şef adj. Cristian Nazarovici, tot de la poliţia din Mihai Kogălniceanu. Întrucît se aflau în misiune, maşina poliţiei rula cu mijloacele de semnalizare luminoase şi acustice în funcţiune. Ajuns în Constanţa, la intersecţia dintre bd-ul Tomis şi bd-ul Alexandru Lăpuşneanu, Loganul a fost izbit violent de un autovehicul Volkswagen Passat, condus de Mircea Stancu, de 37 ani, care se deplasa pe bd-ul Lapuşneanu, către Satul de Vacanţă. Impactul a fost atît de puterni,c încît Aurel Banciu a fost proiectat afară din autoturism, pe carosabil şi a murit pe loc, iar pentru scoaterea celor doi poliţişti din maşină a fost necesară intervenţia unui echipaj de la Descarcerare. Şoferul Volkswagenului, soţia sa de 31 ani şi fiul de 9 ani au fost răniţi uşor, nefiind necesară internarea lor. Din primele cercetări, poliţiştii au stabilit că vinovat de producerea accidentului ar fi Mircea Stancu, şoferul Volkswagenului, care nu a acordat prioritate maşinii de poliţie, deşi aceasta îi avertiza cu semnale luminoase şi acustice pe cei aflaţi în trafic, că se află în misiune. La scurt timp după coliziune, şocat încă de cele petrecute, şoferul Volkswagenului susţinea că nu este vinovat: “Mai aveam zece secunde de verde şi cînd am văzut maşina poliţiei, nu am mai avut timp să reacţionez. Au pornit sirenele în intersecţie, eu aşa am auzit”. Martorii îl contrazic pe şofer şi spun că maşina de poliţie avea semnalele pornite cînd a intrat în intersecţia în care s-a produs coliziunea.

În plus, cercetările au scos la iveală faptul că Mircea Stancu obţinuse permisul de conducere în urmă cu nouă zile, mai exact pe 12 iulie.

La scurt timp după coliziune, în intersecţia de la Dacia şi-a făcut apariţia şi chestorul Mircea Vasile Bîrgoz, comandantul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa. “Nu pot să-mi explic cum a fost proiectată victima pe asfalt şi nici nu pot să mă exprim cu privire la această situaţie, deoarece în acest accident au fost implicaţi doi subofiţeri de poliţie, iar competenţa aparţine Parchetului de pe lîngă Tribunalul Constanţa. Aş putea totuşi să vă spun că orice persoană care se urcă într-un autoturism, indiferent de context, este obligată să-şi pună centura de siguranţă”, a declarat chestorul Mircea Vasile Bîrgoz. Ambii şoferi au fost testaţi cu aparatul Drager, iar rezultatul, în ambele cazuri, a fost negativ.