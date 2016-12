OMS a decretat stare de urgenţă!

09:49:10 / 24 Mai 2014

Vaccinurile

Vaccinurile au permis omenirii să sa traiasca multi ani si in sanatate. Orice statistica arata lucrul acesta. Niciodată în istoria omenirii nu a existat o populatie vârstnică atât de numeroasă şi care să trăiască o viață normală chiar şi la 85 de ani! Invenția vaccinului a contribuit din plin la lucrul acesta. Țările educate, adică țările dezvoltate economic, sunt cele în care procentul oamenilor vaccinați atinge şi 97%, tocmai din acest motiv speranța de viață ajunge la 87 de ani, din care aproape 75 de ani trăiți fără boli cronice! România, ca țară săracă, care are cea mai numeroasă populație analfabetă din Europa, şi normal, are şi cel mai numeros procent de oameni nevaccinați, 20%! Acesta e motivul pentru care România are speranța de viață cea mai mică din UE. Să te opui vaccinării copilului tău, nu înseamnă numai prostie dobândită din lipsa de educație, dar şi un atentat la viață.