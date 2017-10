OMS „anulează“ numirea președintelui Mugabe ca ambasador al bunăvoinței

Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) a anunțat duminică anularea numirii președintelui Republicii Zimbabwe, Robert Mugabe, ca ambasador al bunăvoinței, explicând că a luat această decizie în interesul acestei agenții ONU pentru a pune capăt controverselor declanșate de numirea acestuia, potrivit AFP. "În cursul ultimelor zile, am reflectat la numirea excelenței sale președintele Robert Mugabe ca ambasador al bunăvoinței din partea OMS pentru (bolile netransmisibile) în Africa. În consecință, am decis să anulez această numire", spune el într-un comunicat. Alegerea președintelui Mugabe, anunțată în cursul acestei săptămâni de fostul ministru etiopian de externe provocase un val de critici din partea organizațiilor neguvermantale care denunțau prăbușirea sistemului de sănătate din Zimbabwe sub regimul Mugabe, dar și din partea unor țări care finanțează OMS, precum SUA, Marea Britanie și Canada. Tedros, care a preluat conducerea agenției în iulie, a adăugat în comunicatul său că a "ascultat atent" criticile și a vorbit cu guvernul din Zimbabwe."Am conchis că această decizie servește mai bine interesele Organizației Mondiale a Sănătății", a explicat el.

Sistemul de sănătate din Zimbabwe, ca și multe alte servicii publice s-a prăbușit sub regimul său autoritar și represiv. Cea mai mare parte dintre spitale sunt lipsite de medicamente și echipamente, infirmierele și medicii sunt lăsați cu regularitate fără salarii.