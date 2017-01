Omul care centrează se crede prezent în toate cele ce sunt. El centrează şi tot el dă cu capul! În această ipostază, personajul nostru pare a fi un neobosit navetist în slujba ţării. Fals. Dumnealui se crede, cu de la sine putere, în toate cele ce sunt. Omului care centrează nu-i scapă nimic din câmpul său vizual. Prin această caracteristică de bază, el vrea să conducă ţara. Desigur, când are chef. Pe postul celui mai iubit conducător al patriei, centrarea reprezintă un element de bază. Sigur, unii dintre dumneavoastră sunt tentaţi să-i plângă de milă celui care centrează. E şi firesc să te gândeşti la travaliul lui zilnic. Nu este chiar la îndemâna oricui să centreze şi, în acelaşi timp, la interval de câteva secunde, să dea cu capul, deplasându-se din punctul C în punctul G. E vorba de traseul Cotroceni - Guvern. Trebuie să ai o pregătire fizică ieşită din comun. Să te remarci printr-o mobilitate debordantă, deoarece se presupune că centrezi dintr-un loc şi dai cu capul în alt loc. Pe urmă, sunt foarte multe chestiuni tehnice şi de fineţe. Unde dai şi unde crapă! Când este vorba despre treburile ţării, se cuvine o oarecare precizie şi coerenţă. Cât timp a fost un bun tehnician, şi-o punea singur pe cap. Din păcate, simţim pe pielea noastră efectele colaterale ale lipsei de orientare în teren. În ultima vreme, omul nostru a centrat aiurea. S-a întâmplat de multe ori să centreze şi să nu se întâlnească cu mingea când trebuia să dea cu capul! Eroare de centrare. Ca să nu vă temeţi pentru sănătatea celui care centrează, vă liniştesc cu o informaţie utilă. De multe ori, dumnealui centrează prin reprezentanţi. Există la guvern un domn care preia mingea după fiecare centrare şi o duce la destinaţie. Din motive bine definite, nu se bagă la lovitura cu capul. A încercat de câteva ori, dar, în ciuda elanului luat cu mare viteză, a trecut pe sub minge. Să completăm fişa celui care centrează. Iniţial, poporul, fără o cultură adecvată în ce priveşte capitalismul de cumetrie, l-a confundat cu un simplu sportiv amator. Specializat în alergări cu pasul pe loc, adică fără niciun efect, omul care centrează a lăsat-o mai moale cu răspunderea deciziilor luate în ultima vreme. Acum, din câte constat, se dezice de stilul pe care l-a invocat atâta amar de vreme. Cum s-ar spune, nu mai este preşedinte jucător, invocând condiţiile meteo potrivnice. E şi aceasta o modalitate de a răspunde faţă de toate baloanele trimise cu dezinvoltură în bălării. Cât timp i-a picat bine, omul despre care vorbim a centrat într-o veselie şi a dat cu capul doar când a vrut el! Cum centrările sale nu au mai ajuns la destinaţie, a pasat răspunderea pe umerii lui Berceanu, pe care îl confundă cu un copil de mingii. Adevărul este că naţiunea, ameţită de bubuielile omului care centrează, a început să critice la scenă deschisă stilul său de joc. La început, părea interesant să ai în frunte un preşedinte jucător. E drept, şi lui îi ieşeau centrările, iar când dădea cu capul, destul de des, vreau să zic, plonja spectaculos pe deasupra noastră. Din păcate, în prima repriză a noului mandat, tuşierii au semnalizat pasul făcut în afara jocului…