Omul care se ia singur la palme

Scandalagiul politic nu are stare. Nu mă refer la starea civilă. Pînă nu freacă el ridichea cuiva, nu se potoleşte! Vorba lui, prea multă linişte strică! De cînd i s-a cerut să facă ciocul mic, pentru binele ţării, pentru că nu ştim încotro să o apucăm, nu e în apele lui. De cîteva zile, se proţăpeşte în faţa oglinzii şi se înjură de unul singur. Ca un solitar al mahalalei de interior, se ia singur la întrebări. Îşi înfige mîna în propria sa beregată, proptindu-se bine în ea, şi îşi cere socoteală şi explicaţii pentru atitudinea pe care a adoptat-o în ultimele zile. Băi, cocoşel, de ce nu faci scandal? În dialogul pe care îl poartă cu propria sa persoană, este necruţător, dur şi insensibil. Nu-şi iartă nimic! Degeaba încerci să-l potoleşti. Domnule, nu este cazul să exagerezi, fii măcar cu tine mai îngăduitor! El, căpos din fire, nu şi nu. Cînd este obligat să tacă în faţa opiniei publice, scandalagiului i se pune pata pe el. Pe persoana lui, ca să fiu cît se poate de clar. Sînt situaţii, spun apropiaţii săi, cînd se dă singur cu sine de pămînt. Lumea, cum e lumea, ştiţi doar că gura lumii este slobodă, bîrfeşte că, în astfel de momente, s-ar tăvăli pe jos. Bîrfe, comentarii, şmenuri. Adevărul este că individul, în ciuda poziţiei privilegiate pe care o ocupă în societate, are inoculat în sînge scandalului din fire, care, ca şi năravul, nu are lecuire… Cînd nu sînt situaţii de criză, cum se întîmplă acum, se ia de toată lumea. E miştocar, cinic şi chiar obraznic peste măsură. Inclusiv cu damele care nu corespund la păr cu nuanţa lui favorită. Cînd este redus la tăcere de nevoie, pentru că apar şi astfel de situaţii limită, se ia singur la palme. De la palme, într-un timp relativ scurt, se ajunge la o încăierare generală. EL cu EL. În cîteva situaţii limită, abia l-au scos consilierii din propriile sale mîini. Omul care se ia singur la întrebări este pătimaş. De cînd a pus ochiul, cum se spune, pe propria lui persoană, dacă vă puteţi imagina aşa ceva!, nu se lasă pînă nu şi-o coace singur! Auzim de multe ori că un personaj politic oarecare s-a băgat singur în rahat. Te întrebi, desigur, cum se poate întîmpla aşa ceva! Ei bine, se poate. De pildă, am auzit despre un individ că a fost propriul său informator la Securitate! În fiecare zi, aproape la aceeaşi oră, se dădea în gît. Seara, după un anume ritual, ştiut numai de informatorii născuţi pentru aşa ceva, redacta note acuzatoare la adresa sa. În culmea excesului de zel, solicita organelor statului să se ia măsuri aspre cu el, suspectîndu-se singur de înaltă trădare de ţară. Acesta era omul care se turna singur la Securitate. În finalul notelor sale informative, asigura puterea din acea vreme că dumnealui este vigilent şi combate agenturile. Revin la scandalagiul politic din capitalismul nostru de cumetrie. Nu se poate să nu apreciaţi simţul lui civic şi spiritul autocritic extrem de ascuţit. Sînt convins că, atunci cînd se va dumiri pe deplin de caracterul lui, îşi va da singur un şut în fund…