Omul care vorbeşte în pungă

Şeful cercului dă ocol problemelor globale ale ţării şi revine acolo de unde a plecat. El este “fruncea” figuranţilor. În noua ordine a deranjului naţional, figuranţii sunt mult mai mult decât sperau ei vreodată să fie! Încet, dar sigur, partidul cerc a înlocuit oamenii capabili cu diverşi figuranţi coloraţi. În fapt, nu există o definiţie clasică a partidului cerc. Biografia sa revoluţionară se opreşte la câteva apucături câineşti. Cum ar fi, de pildă, învârtitul după coadă şi muşcatul muştelor. Aţi văzut pesemne cât de congestionat este un câine sâcâit de muşte. Uneori, în delirul care îl cuprinde, se muşcă singur de părţile moi ale corpului său, spectacolul fiind de-a dreptul delirant. Şeful cercului ne arată cum trebuie să ne învârtim în jurul propriei noastre cozi. Alt ideal domnia sa nu are. Figuranţii patriei noastre, mă refer la cei aflaţi la putere, sunt tot timpul veseli. Fiecare fundătură în care ne afundăm constituie pentru dumnealor un motiv de veselie nebună. Când apare câte un figurant în faţa opiniei publice, dacă aţi observat, dumnealui se hlizeşte ca un tâmpit. Unora, mă refer la cei aflaţi la putere, mersul cu cercul le dăunează grav sănătăţii. Uită de la mână până la gură ce spun. Au tot felul de apucături ciudate. Dau din cap ca nişte ciudaţi. Vorbesc vrute şi nevrute. Adică în dodii. Nu reuşesc să ducă niciodată o frază de la un capăt la altul. Bat câmpii. Şeful cercului se ia adeseori la întrecere cu propria sa umbră. Din cauza rivalităţii care îi desparte, fapt observat şi de alţii, nu-şi vorbesc lungi perioade de timp. Când deschide gura, şeful cercului îşi înjură propria umbră. Ca să nu spun că, uneori, când paranoia dă năvală peste el, se plânge că este urmărit de diverşi agenţi. Agenţii cui? Că doar ştim cu toţii că agenţii sunt subordonaţi cercului. De altfel, se poate observa că, atunci când urmăresc pe cineva, se deplasează în cerc. Evident, pentru prostirea definitivă a subiectului. Şeful cercului se laudă că ne scoate din criză, dar nu înţeleg cum. Învârtindu-ne în jurul cozii, mai mult sau mai puţin stufoase, ajungem de unde am plecat. Dacă lucrurile de unde am plecat ar fi rămas neschimbate, nu ar fi fost o mare tragedie, dar, culmea, s-a ales praful de tot! Ca şi şeful lor suprem, guvernanţii se plimbă în draci cu cercul. Cunoscând cu toţii efectele acestui prost obicei, nu ne mai mirăm de ce ţara asta a ajuns să fie condusă de nişte ameţiţi! Mersul cu cercul amplifică starea de beţie. Dovadă comportamentul celor care se plimbă cu cercul şi ţinuta lor dezordonată. Ca să nu se spună că nu se îngrijesc de starea naţiunii, se oferă să urce câte un amărăştean pe ghidon. E şi aceasta o formulă populistă de a lua, cum se zice, faţa amărăştenilor. În realitate, mergând în cerc, tot la reducerea salariilor şi a pensiilor ajung! Datorită stării de gravitaţie în care se află, şeful cercului poate promite orice, pentru că nu-l doare gura. Preventiv, atunci când face promisiuni, vorbeşte în pungă, ca să nu înţeleagă nimeni nimic.