În ultima vreme, omul cu bombardeaua este prezent peste tot, erijându-se într-un personaj multilateral dezvoltat al vieţii noastre sociale. În calitatea sa de generator de conflicte, tulbură apele, agită spiritele, înveninează atmosfera şi pune paie pe foc. Ca fochist, în astfel de situaţii, foloseşte gazul în cantităţi foarte mari. Într-un fel, ar fi mult mai simplu să-şi tragă gaze naturale… Cu toate că nu are pregătirea unei telefoniste, este tot timpul pe recepţie. Ascultă pe la uşi sau îşi lipeşte urechea de perete. Prin această metodă clasică de ascultare, incluzând aici şi dialogul prin pahar, e în temă cu toate scandalurile din politichia noastră, domeniul lui preferat. Dacă umbli cu bombardeaua, trebuie să te informezi la zi. Chiar şi în materie de intrigi, nu oricine se poate afirma plenar! Unii îşi încep cariera de jos, ca sforari sau păpuşari. La noi, în anumite cercuri, se poartă şi acum bombardeaua pe sfoară. Fără anumite calităţi, nu răzbeşti în viaţă. În primul rând, trebuie să ştii cum să umbli cu vorba, care e precum bomba. Bine plasată, poate avea un efect distrugător. Sunt şi bombe cu efect întârziat. O pui acum şi bufneşte la momentul oportun. Adică, vreau să zic, exact când adversarului politic îi este lumea mai dragă… Omul cu bombardeaua dezbină şi seamănă ură. În materie de îmbârligat, are o capacitate de acţiune ieşită din comun. Nu iartă pe nimeni! De-a lungul timpului, omul cu bombardeaua s-a specializat în fitile de diverse categorii, mari sau de dimensiuni mai mici. Ca tematică, fitilul trebuie să fie ancorat în realitatea de zi cu zi. În aparenţă, omul cu bombardeaua seamănă cu fitilistul, dar sunteţi într-o gravă eroare. Dumnealui îi place la nebunie deranjul din politică. Când reuşeşte să încaiere partidele între ele, e ca şi cum şi-a realizat planul de producţie înainte de termen. Idealist fiind, contribuie decisiv la amplificarea deranjului din politică. Cu o măiestrie ieşită din comun, plasează bombardeaua. Ca tactică, nu este un primitiv. Dimpotrivă, se remarcă frecvent ca un adept al modernităţii şi perfecţiunii. De pildă, nu lucrează sub scaune sau fotolii, precum procedează fitiliştii de duzină. Cu alte cuvinte, nu agreează munca de jos, prin praf şi miros de petrosin. Omul cu bombardeaua se implică în diverse colectivităţi. Cum s-ar spune, socializează. Metoda sa de lucru este cât se poate de simplă. Se insinuează într-un grup parlamentar şi aruncă bombardeaua în mijlocul “populaţiei” după deviza “Aţâţă-i, drace!” Omul cu bombardeaua este un personaj divers, cu o pregătire multilateral dezvoltată. Ca arie de acţiune, poate fi reperat oriunde şi oricând. După modelul consacrat al conducătorului iubit, el este prezent în toate cele ce sunt... Uneori, ca un ceas deşteptător, ne trezeşte dimineaţa. O voce gravă ne anunţă că sub patul nostru se află o bombă! Alteori, în oliţă sau ţucal, în funcţie de dotări. Ajuns într-o funcţie importantă, omul cu bombardeaua s-a dedicat decisiv glumelor proaste.