În aparenţă, omul cu şapcă ne dă nouă… Cunoaşteţi refrenul, lapte, carne, pene, ouă. În materie de pene, ce-i drept, stă mai prost, pentru că, în ultima vreme, doar ciobanii şi producătorii de ţuică organizează tîrguri. Omul cu şapcă are tot timpul gura plină şi radiază de bunăstare. Indiferent de ceea ce bagă sau scoate! Foarte atent la subiectele sensibile care privesc direct creşterea nivelului nostru de trai, prefigurează viitorul economic al patriei. Conştient de misiunea pe care o are de îndeplinit, omul cu şapcă nu ratează niciun tîrg de telemea, caş de la gura politicienilor, must, pastramă sau ţuică. Este limpede că, faţă de imbecilii din guvern, omul cu şapcă are o cu totul altă orientare în ce priveşte redresarea economiei naţionale. În lungile sale vizite şi prelegeri pe această temă, preferă indicatorii la proţap sau pe grătar. PIB-ul este mai apetisant sub forma unor mititei picanţi şi mustoşi. Ţuica veritabilă este cu mult peste nivelul de pregătire al domnilor profesori din Scoţia, cu băutura lor tradiţională cu tot. Cu gîndul la binele naţiunii, omul nostru nu ratează nicio masă copioasă şi nicio horă tradiţională. Trîntind cu şapca de pămînt, el vrea să demonstreze naţiunii că este frămîntat, precum brînza de Dorna cu ceapă roşie, de jertfa zilei de mîine. În definitiv, tîrgul de brînză, ţuică şi pastramă reprezintă apogeul luptei sale pentru binele naţiunii şi pentru îndestularea amărăşteanului de la sate şi oraşe. E semn bun dacă populaţiei sărace îi plouă în gură. Înseamnă că eforturile omului cu şapcă nu au fost zadarnice sau inutile. E bine cînd cetăţeanul de rînd salivează pofticios, trăgînd pe nări mirosul de afumat al vizitelor de lucru. Înseamnă că românul a fost trezit la realitate şi scos din letargia care pusese stăpînire pe el. Abia acum, după o minimă pregătire politică, a înţeles care este rolul conducător al omului şi care este nuanţa agitatoare a şepcii trîntite, cu mult năduf, de glia strămoşească! Ca poporul să nu fie otrăvit subit, omul cu şapcă îşi pune propria sa viaţă în pericol. Degustă tot ceea ce i s-ar fi cuvenit şi românului de rînd. Evident, în situaţia în care ar fi beneficiat de un nivel de trai decent. În condiţii de austeritate, omul cu şapcă le papă din toate. Din cîte spun consilierii săi, de cînd cu ziua recoltei, are o agendă foarte încărcată. Vai de ficatul său şi al domnilor consilieri! Care consilieri? Păi, sînt consilieri pe probleme de ţuică în butoi de dud, cîrnaţi de Pleşcoi, telemea din toate doctrinele etc. La tîrgurile specifice zonelor noastre folclorice, şi nu sînt puţine la număr, e musai să te duci pregătit. Nu oricum, ci cu teorie şi practică de specialitate. Contează, de pildă, mai puţin chestiunile de interes internaţional găzduite de UE. Acolo poţi să îndrugi orice. Omului cu şapcă îi place la nebunie toamna. În definitiv, ştim cu toţii, toamna se numără bobocii şi se organizează tîrgurile moca de caş politic. Poporul are şi aici un reprezentant de frunte. În anumite privinţe, cetăţenii patriei sînt îngrijoraţi. Nu cumva să-i rămînă în gît omului cu şapcă vreo bucată de pastramă sau să i se aplece… Poate după alegeri!