"Omul cu şobolani" şi-a încheiat turneul naţional la Constanţa

Clubul constănţean "El Comandante" a găzduit, sîmbătă seară, un concert de rock alternativ, susţinut de trupa "Omul cu Şobolani" (“OCS“). Membrii formaţiei, Dan Amariei (voce), Cezar Panait (chitară), George Siia (tobe), Adrian Albu (bass), Nucu (chitară) au susţinut, pentru prima dată, la Constanţa, un recital inclus în turneul naţional prilejuit de lansarea albumului "Superparanoia". Chiar dacă a luat naştere în oraşul de la malul mării, trupa "Omul cu Şobolani" a cîntat pentru fanii constănţeni abia sîmbătă seară, cînd au fost primiţi de un public numeros, dornic de distracţie. "Concertul a fost absolut genial, mai ales că am terminat turneul naţional într-o locaţie absolut superbă. Chiar dacă, la început, publicul a fost rece, pe parcurs, s-a dezmorţit şi am petrecut o seară minunată, în care am cîntat alături de fanii noştri", a precizat solistul trupei, Dan Amariei.

Iubitorii de rock alternativ, puşi pe distracţie, au cîntat şi au dansat alături de preferaţii lor, pînă tîrziu în noapte. Publicul nu i-a lăsat pe componenţii trupei "Omul cu Şobolani" să plece pînă ce aceştia nu au promis că se vor întoarce, acest lucru urmînd să aibă loc în preajma sărbătorilor de Crăciun. "Ne-a plăcut foarte mult la Constanţa şi ne vom întoarce aici, în aceeaşi locaţie, înainte de Crăciun, cu un concert senzaţional", şi-a asigurat Dan Amariei fanii. Turneul naţional de promovare a albumului "Superparanoia" a început la Cluj, a continuat cu Timişoara, Braşov, Iaşi şi Piteşti şi s-a încheiat la Constanţa.