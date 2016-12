Pentru a le fi guvernarea uşoară, precum ţărâna, cred unii, oamenii lui Boc pledează pentru prototipul omului de zăpadă. Încet, dar sigur, în accepţiunea lor, populaţia trebuie înlocuită cu oameni de zăpadă, pe motiv că stau drepţi ca la paradă. Alte avantaje. După cum am mai consemnat, nu cer de mâncare. În contradicţie totală cu amărăştenii de la bloc, care nu au nici măcar porc, nu au nevoie de căldură în spaţiul în care sunt repartizaţi. Dimpotrivă, ştim cu toţii, căldura îi descompune şi nu le face bine absolut deloc. Cu cât sunt mai mulţi oameni de zăpadă repartizaţi pe palierele deficitare ale societăţii, Guvernul ar putea să treacă iarna fără dureri de cap. În primul rând, s-ar economisi foarte mulţi bani cu deszăpezirea străzilor şi spargerea gheţii de pe trotuar, cunoscut fiind faptul că omul de zăpadă nu este nomad. După cum vrea şi domnul Boc, care face iarna “poc”, stă locului. Se îmbracă simplu şi modest. Primăvara, de pildă, chiar nu este niciun deranj, pentru că dispare cu totul. Omul de zăpadă contribuie decisiv la relansarea programului “Rabla”, prin intermediul căruia sunt revalorificate toate castroanele metalice şi oalele gospodinelor nepricepute. În materie de modă, omul de zăpadă este consecvent. Nu renunţă la oala din cap, polonicul din dotare şi la morcovul pe post de nas. Fiecare element are semnificaţia lui aparte. Pentru că nu suportă alte operaţii estetice, personalitatea omului de zăpadă depinde direct de producţiile de morcovi la hectar. Prin relansarea în societate a omului de zăpadă, guvernanţii contribuie direct şi inestimabil la ieşirea naţiunii din criză. Este relansată producţia de cărbuni a patriei, cunoscut fiind faptul că aceştia sunt folosiţi ca nasturi de către omul de zăpadă şi familia lui. Programul “Rabla” nu trebuie luat în râs. Dimpotrivă, reprezintă o şansă în plus pentru industria specializată în produse şi utilaje de uz casnic. Noţiunea de “uz casnic” se potriveşte tuturor oamenilor de zăpadă. Datorită acestei calităţi aparte, dispare şomajul din ţară. După cum ştim cu toţii, ca rezultat al tehnicilor moderne de ultimă oră, omului de zăpadă i-a fost amputat de către guvernanţi un polonic. Până mai ieri, fiind vorba de vremuri de restrişte şi jale, purta o lingură adaptată pentru consumul excesiv de apă chioară. Matriţarea polonicului pe post de anexă ilustrează grija Guvernului faţă de creşterea nivelului nostru de trai. În definitiv, ce reprezintă un polonic în mişcare? Răspunsul este simplu - bunăstarea şi belşugul care caracterizează viaţa omului de zăpadă. Sunt şi foarte multe păreri contrare. Sunt persoane care susţin că este mai indicată situaţia actuală cu guvernanţi din zăpadă la conducere. Reacţia lor faţă de natură este inversă faţă de cea a omului de zăpadă natural. Cu cât este iarna mai lungă, să ne ajungă, cu atât cresc şansele ca actualul Guvern să se topească la lumina neputinţei şi incompetenţei sale…