Omul fără unghii

De oftică, şi-a ros unghiile. Iniţial, parvenitul a intrat în politică mânat de ambiţia de a promova cât alţii într-o viaţă. Din nefericire pentru el, a picat tot timpul în nas. În astfel de momente, parvenitul politic, cu fizicul său de grăsun rozaliu, stârneşte compasiunea asistenţei. Într-o anume cadenţă, din doi în doi paşi, repet, pică în nas, fiind foarte uşor de identificat în astfel de momente. De la o vreme încoace, merge din eroare în eroare. Cu toate că îşi bagă consecvent coada în toate diversiunile de partid, continuă să stea pe bară. Degeaba îi curg balele după tot felul de funcţii! În ciuda elementelor care definesc realitatea înconjurătoare, refuză să accepte faptul că, în politică, dumnealui a expirat de multă vreme. Situaţia sa seamănă foarte mult cu statutul mortului, cer scuze pentru tematica sumbră, care, după cum ştim cu toţii, nu se mai întoarce de la groapă. De când l-au năpădit ghinioanele, ofticatul s-a dedicat decisiv apucăturilor sale din născare. Cu o îndârjire demnă de o cauză mai bună, îşi roade unghiile disciplinat şi pus pe fapte mari. Când îşi roade unghiile, ofticatul trăieşte profund acest moment. Unii spun că, într-o astfel de ipostază, gândeşte. Aiurea. Oftica bolnavă i-a luat minţile. Atunci când este preocupat doar de soarta propriilor sale unghii, ofticatul este solemn şi grav până la exasperare. El ştie că trebuie să-şi îndeplinească misiunea până la capăt. În cazul său, rosul unghiilor propagă diverse efecte. Sunt situaţii când, fiind supărat pe viaţă, mâncătorul de unghii este de-a dreptul înverşunat pe propriile sale unghii, pe care le roade cu tenacitatea unui rozător consacrat. Sunt şi alţi politicieni care procedează la fel, dar într-o formă moderată şi cu o altă mimică a feţei. Când nu ştiu să răspundă la întrebările pe care poporul le pune în disperare de cauză, recurg la rosul unghiilor. Când îşi bagă degetele în gură, exprimându-şi larg mirarea, după calapodul viţelului de la poarta nouă, specimenele în cauză întrunesc toate condiţiile cerute de CV-ul unui tâmpit autentic. Dacă ar fi ospătar, pentru că are un fizic cu o burtă adecvată, ofticatul ar corespunde exigenţelor impuse de un control sanitar preliminar. De când şi-a ros unghiile ca un descreierat, nu mai are ce prezenta. Mult mai dramatic pentru existenţa sa greţoasă, nu mai are cu ce să se scobească în nas sau în urechi în timpul şedinţelor de partid. Cele mai multe trucuri le-a moştenit de pe vremea când era parlamentar. În acea perioadă, una de profunde prefaceri revoluţionare, îşi marca victimele cu unghiile sale roase. Pe mulţi i-a cam pocit, dar, acum, i-a venit şi lui rândul. În perspectiva alegerilor de partid, se caută cadre cu unghii mari şi ascuţite. Fără o armată înzestrată corespunzător, partidul său nu are nicio şansă în războiul jugularei. Pentru că nimeni nu stă cu mâinile în sân, adversarii şi-au întărit jugulara. Dacă nu ai unghii să o apuci, aleluia!