E câte unul care rânjeşte la noi precum proasta în târg. Într-un limbaj care nu ne caracterizează, spunem că îşi arată fasolea, făcând trimitere la dantura lui stricată. În ce priveşte proasta din târg, rămâne un personaj neidentificat, dar universal valabil. Omul fasole, căci despre el este vorba, râde precum proasta în târg, chestiune universal valabilă în cazul celor care, fără o contribuţie efectivă la dezvoltarea societăţii, se află în treabă. Adevărul este că, în ultima vreme, s-a mărit numărul celor care se află frenetic în treabă. Ca o liană cu năbădâi, omul fasole s-a căţărat în Guvern, de unde rânjeşte la noi cu premeditare. După flaşnetarii din guvernele anterioare, a venit rândul omului fasole. Are sau nu are vreo legătură cu realitatea înconjurătoare, dumnealui râde precum proasta în târg. Ca un făcut, individa din târg, cum spuneam, personaj universal, a ajuns stindardul celor care trâmbiţează peste tot cum că noi am ieşit din criză… Dar, din câte îmi amintesc, anul trecut, era unul care, rânjindu-şi fasolea la noi, ştiu că sună urât, ne liniştea părinteşte, asigurându-ne, pe seama cuvântului său de onoare, cum că onor criza are treabă doar cu Occidentul. Acum, acelaşi personaj, ne sfătuieşte, desigur, după tipicul omului fasole, să strângem cureaua. De strâns, vorba aia, am strâns-o până la prăsele. Indiferent de starea naţiunii, una din ce în ce mai defectă, omul fasole găseşte întotdeauna un motiv de veselie personală. Ne-au năpădit, precum buruienile, datoriile, nu-i bai, el se hlizeşte într-o manieră răsunătoare! Dacă nu este spontan, se gâdilă singur. Uneori, mai bine zis, periodic, râde din senin. Din când în când, omul fasole participă la dezbateri teleghidate televizate. Dacă îi iei textul din faţă, îl laşi neterminat în plină simfonie… Cu fasolea în sus, ca în reclamele pentru pastă de dinţi, ne ţine lecţii despre economia de piaţă capitalistă. Doar că nu ne spune în faţă că suntem nişte proşti! La concluzia asta au ajuns cei care au votat partidul fasole. S-au căţărat degeaba pe iluziile vândute în târgul electoral. Ăla cu proasta… Tot căţărându-se spre vârful Puterii, omul fasole a îngropat ţara în datorii. Dacă a ajuns să facă foamea până şi oglinjoara sa fermecată! Ca simplă fasole, care fierbe greu, omul nostru nu mai produce nici măcar… gaze! Acum, în pragul iernii, ar fi fost bune (gazele interne) ca ajutoare. Degeaba ne suflăm în mâini singuri! Revin la imaginea universală a proastei din târg. În postura asta se află toţi cei care au crezut în urările de bine ale actualei puteri. Dumnealor au urcat până şi fasolea, altădată, mâncarea săracului, la rang de delicatesă. Cele cu boabe fumurii sunt cotate ca icre negre pe piaţa foamei. Supa săracului este din ce în ce mai străvezie cu un singur bob (de fasole) zăbavă. Nu am cerut noi transparenţă totală? Sunt cetăţeni care se uită prin felia de pâine ca prin brânză. De unde brânză? Poate prin cumul de funcţii… Deşi ne sfătuieşte să ţinem regim, omul fasole ne promite marea cu sarea…