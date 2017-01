Şi morarul alb ca varul… După ce îi este ascultat telefonul pînă la ultima virgulă. Omul moară trăncăneşte ca o, evident, după cum îl dă de gol şi numele, moară stricată. Convorbirile sale telefonice sînt cel mai greu de interceptat, în ciuda dotărilor tehnice de ultimă oră. Are ăsta o turaţie de te scoate din minţi! Stă prost cu dicţia, ceea ce pe el nu-l încurcă cu nimic. Probleme are ascultătorul de serviciu, cunoscut fiind faptul că omul moară nu face pauze pentru respiraţie. Practic, îşi umple, la început, plămînii cu oxigen, după care, într-un vîrtej de nedescris, îşi dă drumul pe gură. Şi… nu se mai opreşte. Cred că ar fi bun şi de scafandru, deoarece supravieţuieşte cu minimum de oxigen. Ca să nu-l consume pe tot prea repede, vorbeşte pe nas, chestiune care îi înfurie la culme pe ofiţerii din sistemul de ascultare oameni de rînd. Omul moară e învăţat cu apa. El ne anunţă tot timpul cînd vine o moară pe Siret. În astfel de momente, strigă la mişto “pîrtie”. Cînd se pune pe vorbit la telefon, omul moară te omoară. Îţi omoară impulsurile dacă îl suni tu. Cît timp conversează, trece dintr-un registru tactic în altul. Evident, ca să-i deruteze pe cei care îl ascultă cu foarte mare atenţie. De cele mai multe ori, pentru a-i deruta, omul moară debitează tot felul de prostioare şi banalităţi pînă cînd sesizează că ascultătorii săi cască de plictiseală. Ca deruta să fie şi mai mare, foloseşte indicative scoase din uz, precum “pelicanul” sau “lebăda 2”, pentru că “lebăda 1” nu a apărut niciodată. Sînt zile cînd omul moară nu desparte niciodată în silabe cînd geme ca şi cum s-ar fi lovit de colţul patului. Notele sale de plată la telefon sînt de-a dreptul astronomice. Uneori, zice el, nu vorbeşte deloc. Îi place să asculte respiraţia aproapelui său. Între ascultător şi ascultat se leagă adeseori veritabile prietenii. Pe vremea Securităţii, cei care ascultau telefoanele îşi vedeau rareori la faţă pionul dat în urmărire. Democraţia de cumetrie e mult mai destinsă. De 20 de ani încoace, asistăm la refacerea unor cupluri telefonice. Sînt indivizi care, fiind ascultaţi toată viaţa la telefon, vor să-şi cunoască interlocutorul din umbră. I-ar depista dintr-o mie respiraţia sau sechelele lăsate de o bronşită rebelă. Chiar şi tusea măgărească sau tabacică este cîteodată simplu de identificat. Astăzi, ca şi ieri, cînd vorbeşti la telefon, nu eşti singur. În România, nimeni nu mai este singur. Fiecare are pe cineva pe urmele lui. E mare criză de infractori prinşi. Nu se găseşte un remediu pentru scăderea drastică a numărului de AN-uri. Omul moară simte tot timpul pe cineva în urechea sa dreaptă. Este cel care îl ascultă şi consemnează repere din viaţa lui trecătoare. Practic, fiecare avem un cronicar al timpurilor noastre. Omul moară îl simte pe ascultătorul din urechea sa ca pe un chiriaş. Tuşeşte uşor ca să nu deranjeze. Respiră timid. Şi, respectînd normele igienico-sanitare, schimbă banda la timp, după care intervine discret: ”Vorbiţi, vă rog!”