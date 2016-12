OMV Petrom face legea și la bursă

Acţiunile OMV Petrom, Fondul Proprietatea şi Banca Transilvania au crescut notabil vineri, într-o piaţă aflată pe plus pentru a noua şedinţă consecutiv. Indicii BET Plus, de referinţă, şi BET, al celor mai lichide zece acţiuni, au crescut cu 0,7%, după un avans de 0,5% în deschidere. BET Plus cuprinde cele mai lichide 34 de acţiuni din piaţa reglementată, cu excepţia SIF-urilor şi a acţiunilor companiilor străine. Titlurile Fondul Proprietatea au înregistrat cel mai ridicat rulaj, de 5,3 milioane lei, şi au crescut cu 1%. Cotaţia OMV Petrom a crescut cu până la 3,3%, în contextul revenirii preţului petrolului în pieţele externe, în ultima perioadă, însă avansul a încetinit uşor spre mijlocul zilei, când titlurile companiei de petrol şi gaze se aflau în urcare cu 1,8%, după operaţiuni de 2,5 milioane lei. În ultimele şase şedinţe, OMV Petrom a crescut cu 7,9%. La evoluţia pozitivă a pieţei au contribuit şi titlurile Banca Transilvania, cu un avans de 1,2%. Tranzacţiile cu titlurile instituţiei de credit s-au ridicat la 3,1 milioane lei. Acţiunile BRD au scăzut cu 0,5% în prima parte a şedinţei, pe schimburi de 1,9 milioane de lei, după ce în ultimele zile au crescut semnificativ. BET NG, indicele sectorului energetic, a crescut cu 0,5%, iar BET FI, compus din cele cinci SIF-uri şi Fondul Proprietatea, a urcat cu 0,1%. Pe marile burse europene, indicele FTSE 100 (Londra) a scăzut cu 0,9%, CAC 40 (Paris) a coborât cu 1,4%, iar DAX (Frankfurt) cu 1,7%. În Europa Centrală, bursa de la Praga a scăzut cu 0,9%, cea de la Budapesta cu 1,5%, iar piaţa de capital de la Varşovia cu 0,4%.