OMV Petrom, prima pierdere în 11 ani

10:48:58 / 19 Februarie 2016

In trecut l-am criticat, dar acum are dreptate cand spune ca, de fapt, fara ajustari contabile artificiale, Petrom a avut profit pe 2015. http://www.zf.ro/opinii/radu-georgescu-cfo-network-de-ce-rezultatele-petrom-pe-2015-sunt-foarte-bune-15080274 "Majoritatea stirilor fac referire la pierderea de 676 milioane lei, dar aceasta pierdere este generata de ajustari contabile si nu de performanta companiei. Pentru a vedea performanta companiei trebuie analizat indicatorul EBIT excluzand elementele speciale. Ajustarea contabila de 2,8 miliarde lei in 2015 reprezinta o ajustare facuta de managementul companiei privind amortizarea sondelor petroliere in functie de gradul de utilizare/extractie din viitor. Dupa cum vedeti si in analiza grupului OMV, se analizeaza acelasi EBIT fara ajustari speciale. Deci pornind de la EBIT fara ajustari speciale observam ca: • EBIT fara ajustari al Petrom este in 2015 de 2,522 miliarde lei adica 560 mil euro. Total grup OMV are EBIT fara ajustari de 1,4 miliarde euro, deci Petrom a contribuit cu 40%. "