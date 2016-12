Oncologia, salvată de la chinuri groaznice

Criza medicamentelor oncologice a fost explicată, detaliat, de către oficiali ai Ministerului Sănătăţii (MS), vineri, Guvernului României, printr-o notă care se vrea a clarifica pentru totdeauna problemele din acest sector. Mai exact, documentul conţine informaţii referitoare la mecanismul de finanţare a tratamentului oncologic în reţeaua spitalelor publice din România, cauzele apariţiei unor disfuncţii şi propuneri de soluţionare a acestora. Medicamentele oncologice specifice sunt finanţate atât din bugetul MS, cât şi din cel al Fondului Naţional Unic de Asigurări de Sănătate (FNUAS) al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), prin Programul naţional de oncologie. Celelalte medicamente şi tratamentele oncologice - radioterapie, intervenţii chirurgicale, tratamente de paliaţie etc. - sunt decontate ca servicii medicale din bugetul FNUAS. Potrivit documentului, începând din acest an, datorită specificului curativ, Programul naţional de oncologie va fi finanţat numai de către CNAS, suma prevăzută fiind de 1.031.000 mii lei. Compania Naţională UNIFARM SA, unitate aflată în subordinea MS, are ca obiect de activitate achiziţia de medicamente de la producători şi distribuitori şi vânzarea acestora către spitale, cu un profit minim. „Deoarece unele dintre medicamentele oncologice nu au autorizaţie de punere pe piaţă, ele sunt achiziţionate de către UNIFARM SA pe bază de autorizaţie de nevoi speciale emisă de MS şi, începând din acest an, de către Agenţia Naţională a Medicamentului”, se arată în notă.

DEFINIREA ŞI CAUZELE CRIZEI Specialiştii MS au explicat totul despre aşa-zisa criză a medicamentelor. Ei spun că, mai exact, avem de-a face cu o discontinuitate/lipsă de ritmicitate în asigurarea unor medicamente. Cine se fac vinovaţi? În primul rând este subliniată lipsa de interes a producătorilor şi distribuitorilor de a comercializa în România medicamente foarte ieftine. „În unele situaţii, preţul este chiar sub cel de producţie, ceea ce face ca mulţi producători să nu solicite nici autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor”, potrivit documentului. De partea cealaltă, preţul foarte mare al unor medicamente - chiar de peste 1.500 euro/doză (ex. Rituximabum), este decontat integral de CNAS, fapt ce face ca medicamentul să fie distribuit cu aprobarea comisiei de specialitate a CNAS. Resursele limitate ale UNIFARM SA care sunt folosite în achiziţionarea medicamentelor este o altă cauză ce declanşează aşa-zisa criză. Deoarece cele mai multe medicamente sunt achiziţionate în baza autorizaţiilor de nevoi speciale, care au valabilitate de până la un an, ele sunt plătite în avans, la semnarea contractului sau într-un termen de maximum 30 de zile. În condiţiile în care CNAS decontează contravaloarea medicamentelor la 210 zile, UNIFARM SA întâmpină greutăţi mari în recuperarea contravalorii medicamentelor. S-a menţionat şi dezorganizarea activităţii în domeniul programelor de sănătate, dar şi lipsa sau neuniformitatea aplicării protocoalelor terapeutice sau rigiditate în aplicarea regulilor de decontare a tratamentelor de către CNAS.

ÎN PREZENT Comisia de specialitate a MS a identificat un număr variabil de medicamente oncologice la care sunt discontinuităţi în aprovizionare, cuprins între 18 şi 24. Conform datelor UNIFARM SA, în prezent, există în stoc 13 medicamente din această listă (Bleomycinum, Dacarbazinum, Cisplatinum, Ciclophosphaminum, Methotrexatum, Alkeran 2mg, Purinethol, Vinblastin); trei dintre cele aflate pe listă vor intra în depozitele UNIFARM până la sfârşitul lunii ianuarie (Endoxan, Leucheran şi Oncaspar); patru medicamente nu se pot achiziţiona ca urmare a preţului foarte mare sau a faptului că s-a sistat sau s-a blocat producţia lor; pentru celelalte medicamente oncologice se poartă negocieri.

PROPUNERI Ca şi propuneri de rezolvare a crizei, MS a precizat: reevaluarea şi aplicarea protocoalelor terapeutice; majorarea fondurilor UNIFARM SA cu până la un milion de euro; publicarea pe site-ul MS a stocurilor şi actualizarea saptămânală a acestora; reproiectarea mecanismului de decontarea serviciilor medicale; intensificarea activităţii de control şi sancţionarea managerilor de spital care nu achiziţionează medicamente de la UNIFARM SA sau care întârzie achitarea facturilor restante; organizarea de achiziţii centralizate. Premierul Victor Ponta a anunţat că miercuri, în şedinţa de guvern, prin modificarea a două legi, va pune la dispoziţia UNIFARM banii necesari pentru rezolvarea problemei citostaticelor. „Îmi cer eu iertare pentru incredibilele bariere birocratice pe care doar acum şi sub presiunea opiniei publice am reuşit să le îndepărtez”, a declarat premierul Victor Ponta.