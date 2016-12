One Direction are propriul parfum

În vreme ce tendinţa generală este ca formaţiile muzicale să se întreacă în prezenţa lor în cele mai populare emisiuni de televiziune, trupa britanică One Direction are altă strategie. Cum succesul său este confirmat cu nu mai puţin de două albume lansate într-un singur an şi, culmea, ambele pe primele cinci poziţii ale clasamentelor muzicale din Europa şi SUA, One Direction se bate acum pentru o părticică din... piaţa cosmeticelor. Membrii trupei One Direction au stârnit haos în rândul celor 12 milioane şi jumătate de fani de pe Twitter, anunţând lansarea propriului parfum. Acesta se numeşte One Moment, iar imaginea produsului a fost postată pe conturile de pe reţelele de socializare ale trupei, împreună cu filmuleţe de prezentare în care apar, bineînţeles, membrii trupei. One Moment este acum ce-şi doresc adolescenţii cel mai mult!