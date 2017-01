După ce a fost prins cu raţa în gură, onestul continuă să ne ţină lecţii despre moralitate. Cu fulgi la bot, ne spune cît de cinstit este dumnealui! Raţa? Da, trecea întîmplător prin dreptul său şi… haţ. Cînd vorbeşte, făcînd trimitere la coloana sa vertebrală, ca fiind impecabilă, îşi dă ochii peste cap. Cînd e prins cu raţa-n gură, îmi place cum se jură că nu fură. În foarte multe situaţii, onestul se contrazice singur. E precum popa care nu face ce spune. Pozează în sfînt şi neprihănit, dar îşi pune poalele în cap. În ultima vreme, onestul a devenit guraliv. E tare în clanţă, pe motiv că are prestanţă. Crede că, dacă ţipă cel mai tare, are şi argumente. Onestul joacă un teatru absurd. Plînge de mila celor oropsiţi, dar, în realitate, i se rupe, ca să o spun pe-a dreaptă! I se rupe sufletul de grija bunăstării personale. Cînd iese în lume, se laudă cum s-a îmbogăţit el din muncă cinstită. Ce să zic, dumnealui face parte din piesele rare ale României! Dacă ar fi să ne luăm după vorbe, oneştii şi-au descoperit mediul propice în politică. Faţă de alte categorii sociale, politicienii, oameni oneşti, sunt singurii care se zbat şi se jertfesc pentru binele naţiunii. În rest, nişte papagali. Onestul de doi lei, pentru că şi dumnealor sunt împărţiţi pe categorii, te minte în ochi. Faţă de alţii, trebuie să recunosc, vorbeşte frumos. Aţi auzit ce triluri scoate onestul în Parlament? E ca într-o crescătorie de păsări cîntătoare. Cînd îi vine lui bine, onestul o întoarce ca la Ploieşti. Acum zice una, după un minut sau două, în funcţie de interes şi necesităţi, zice alta. Cu onestul în frunte, nu eşti niciodată sigur pe ziua de mîine. Eu cred că oportunistul îşi trage seva din sîngele alterat al onestului de faţadă. În ţara noastră, sînt instituţii cu sigla onestului în frunte. Dar, repet, au o calitate, mint frumos. Dacă ai o problemă de rezolvat, onestul te trage în piept. Una vorbeşte între patru ochi şi alta cînd iese în public. Ca orice profitor, onestul de doi lei trage turta toată pe spuza lui. La greu, te lasă cu pantalonii în vine! Caracteristica sa de bază este capacitatea de a te minţi în faţă. Nici să-l pici cu ceară, nu recunoaşte ceea ce ai discutat cu el. Spune ca tine şi face ca el. Ba, mai mult decît atît, te bagă direct în rahat. Onestul de faţadă, ca simbol al instituţiilor statului, este alunecos. Aluneci pe el ca pe o coajă de banană şi te poţi lovi la cap. Chiar dacă îl cunoşti de multă vreme, nu ştii niciodată ce-i coace mintea. E ca o capcană de şoareci. Onestul de faţadă are darul vorbirii. Făcînd abuz de verzi şi uscate, te duce cu vorba, te ameţeşte, te abureşte… Pentru că se apropie alegerile, onestul pune la cale tot felul de scenarii. E musai ca poporul să ia aminte cine este dumnealui. Chiar dacă i-au rămas fulgii la gură, se jură că nu fură! Cu toate că se străduieşte să fie credibil, nu-l mai crede nimeni. Sînt situaţii în care onestul riscă să fie depistat în trafic cu ulciorul care nu mai merge de prea multe ori la fîntînă. Onestul de faţadă este un palavragiu. Nu rămîi cu nimic din noianul lui de vorbe! Cea mai zgomotoasă cu putinţă este gargara de seară a onestului.