ONG-iștii, chemați la dezbateri de Primărie

20:29:09 / 10 Noiembrie 2016

Gura pacatosului adevar graieste ...

"Pentru că se apropie alegerile parlamentare, (...) autoritățile par tot mai interesate" sa afle problemele oamenilor ... asta se observa in ultima vreme, chiar si citind titlurile articolelor din Telegraf: " Fa regula lucrarilor edilitare"! , "Propune reguli in pietele din Constanta"!, se cer " sugestii privind locurile de parcare" si culminand cu cel mai tare titlu - "Tu decizi ce taxe si impozite platesti in 2017"! ... chiar credeti ca mai puteti prosti pe cineva cu aburelile astea electorale cum ca ca v-ar interesa de parerea constantenilor referitoare la acest oras? ... insa cum spune si autorul articolului, autoritatile DOAR "par" interesate, acum, inainte de alegeri, asa cum s-a intamplat si inaintea alegerilor pentru functia de primar ... atunci, ca si acum, am avut parte de promisiuni peste promisiuni si de juraminte de demisie in cazul in care aceste promisiuni - ma refer la cea pentru terminarea bucatii de bulevard Tomis - nu se vor respecta ... si nu s-a intamplat nimic, nici demisie nici lucrarea nu e gata ... de ce continua acest circ al promisiunilor si al grijii aratate brisc pentru constanteni? pentru ca merge ... a mers atatia ani - metoda testata de Suleyman 15 ani - va mai merge si acum ... mai plantam niste flori, exact ca fostul primar in ajunul alegerilor prezidentiale din 2014 si gata ... orasul este pregatit, e aranjat gratie echipei PSD in frunte cu primarul care promite si iar promite, echipa care ne indeamna, cica, "Indrazneste sa crezi in Romania"!