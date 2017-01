ONG-urile nu se înghesuie să ajute câinii comunitari

10:37:41 / 03 Februarie 2016

Sa fim seriosi...

Statul nu da un leu ONG-urilor care se ingrijesc de animale. De fapt, nu da niciun leu ONG-urilor in general, indiferent ca au domeniu de activitate in social, lucreaza cu persoane defavorizate, etc... Fiecare ONG scrie proiecte si bate la usa companiilor, face campanii, cere donatii de la donatori individuali si firme. As vrea sa vad ONG-ul ala din CT, din domeniul protectiei animalelor, care a primit de la Primarie un singur leu... Hai sa fim seriosi. Iar cei care au protestat au fost oameni, persoane fizice nemultumite de ceea ce se intampla in ecarisaj. Chiar nu pricepeti asta? In plus, in CT nici nu cred ca sunt 5 ong-uri pe protectia animalelor, fiecare cu adapostul sau, cu cainii sai, pe care ii ingrijeste cum poate. Ce facilitati le-ar asigura Primaria ca sa preia ecarisajul, care acum nu mai e nimic decat pamant cu trei tarcuri mizerabile si muuulta munca, nevoie de dotare, constructii, etc...