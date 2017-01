ONG-urile rome ameninţă că-l reclamă pe Boc lui Obama

Reprezentanţii unor ONG-uri care promovează drepturile romilor ameninţă că vor reclama puterea de la Bucureşti preşedintelui american Barack Obama pentru că aprobă schimbarea denumirii de rom în ţigan, fapt similar, în opinia activiştilor, cu legiferarea \"cuvântului peiorativ “nigger”\". Într-un comunicat de presă de vineri, reprezentanţii ONG-urilor acuză Guvernul că \"are apucaturi totalitariste\", susţinând că Executivul încalcă articolul 6 din Constituţia României, cel care prevede că \"statul recunoaşte şi garantează persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale dreptul la păstrarea, la dezvoltarea şi la exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase\", precum şi că măsurile de protecţie luate de stat pentru \"păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale trebuie să fie conforme cu principiile de egalitate şi de nediscriminare în raport cu ceilalţi cetăţeni români\". Semnatarii documentului - Alianţa Civică a Romilor din România (ACRR), Romani CRISS, Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Socială (CEDS) şi Policy Center for Roma and Minorities - consideră ca decizia Guvernului României de a adopta un Memorandum prin care aprobă iniţiativa legislativă a deputatului PDL Silviu Prigoană de a schimba oficial denumirea membrilor etniei din \"romi\" în \"ţigani\" este \"inacceptabilă\". \"Considerăm că instituţiile României încalcă în mod flagrant drepturile fundamentale garantate de Constituţia României şi tratatele internaţionale la care România a aderat. (...) Această decizie se înscrie în registrul acţiunilor specifice regimurilor autoritare şi totalitare, care urmăreşte stigmatizarea grupurilor minoritare şi restrângerea drepturilor civile\", se arată în comunicatul ONG-urilor. Acestea ţin să amintească Executivului de obligaţia de a respecta Convenţia-Cadru a Consiliului Europei pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale, \"care consfinţeşte dreptul la autoidentificare\", şi ameninţă că membrii uneia dintre ele, ACRR, vor adresa o scrisoare deschisă preşedintelui SUA, Barack Obama, în care vor sublinia faptul că Guvernul, Academia Română şi chiar şeful statului \"susţin o iniţiativă care ar fi echivalentul legiferării în Statele Unite ale Americii a cuvântului peiorativ „nigger” (cioroi) ca denumire a comunităţii afro-americane din SUA\". În final, ONG-urile solicită ferm o poziţie oficială în această chestiune din partea Grupului Minorităţilor Naţionale din Parlament, dar şi din partea Uniunii Democratice a Maghiarilor din România, cerându-le \"să fie solidari cu minoritatea romă\". Reprezentanţii celor patru ONG-uri s-au aflat între cei aproximativ o sută de oameni, aproximativ jumătate etnici romi, care au protestat, la începutul săptămânii trecute, în Bucureşti, nemulţumiţi de iniţiativa deputatului Silviu Prigoană. Între timp, la două zile după prostestul lor, Cabinetul a anunţat că susţine propunerea lui Prigoană.