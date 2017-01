ONG-urile și Primăria și-au dat mâna pentru curățenia generală

15:24:49 / 13 Aprilie 2016

Ce gluma buna

Eu credeam ca angajatii de la spatii verzi au tot timpul anului obligatia sa curete parcurile si sa intretina spatiile verzi. Se pare insa ca se ocupa cu asta doar in timpul "lunii curateniei", iar in rest taie frunze la caini. Cat despre oengistii lui peste fript, halal actiuni - planteaza copaci, ce sa zic. Mai exact plimba banii dintr-un buzunar in altul. Cine le da bani de copaci si de unde cumpara copacii aia de ii planteaza? Ca sa ne lamurim si noi ce rost are marea lor operatiune de educare prin plantare...