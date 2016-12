Onofraş vrea să joace doar la Urziceni

Aflat la Mangalia, acolo unde a participat la un turneu de fotbal pe plajă, Marius Onofraş, jucătorul Unirii Urziceni, a declarat că în acest moment nu îşi poate dori să joace la nicio altă formaţie în afara echipei supranumite “Chelsea de Ialomiţa”. “Deocamdată sînt la Unirea Urziceni, joc în Liga Campionilor, nu mi-aş putea dori ceva mai mult. Am avut ceva probleme în ultima perioadă şi nu am mai putut juca, însă sper ca de acum înainte să fiu sănătos şi să pot juca. Este cel mai important pentru mine. Nu contează pe ce stadion din România vom juca în Liga Campionilor, important este să jucăm în România. Nu ar fi normal să jucăm într-o altă ţară, aşa cum s-a vehiculat că am putea merge în Austria. Ar fi păcat cred, ca o campioană să nu poată juca în ţara ei. În România, fie că vom juca în Ghencea sau pe alt stadion, cred că vom fi iubiţi la fel peste tot pentru că nu am făcut nimic rău ca să nu fie aşa. Am jucat pe teren, am cîştigat pe merit campionatul şi cred că sîntem iubiţi peste tot în ţară“ a spus Onofraş. Alături de Onofraş, în echipa Unirii Urziceni, care s-a clasat pe locul 4 în turneul de fotbal pe plajă de la Mangalia (3-4 cu Dinamom în finala mică), au mai jucat Epaminonda Nicu, Răzvan Pădureţu şi Valeriu Bordeanu.