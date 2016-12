Onorarii din oficiu mai mici

Avocaţii din oficiu mai au de aşteptat până când vor primi onorarii mai mari pentru activităţile de asistenţă juridică desfăşurate în cadrul Barourilor unde sunt înscrişi. Uniunea Naţională a Barourilor din România (UNBR) a respins cererile Barourilor de începere a demersurilor pentru majorarea onorariilor avocaţilor din oficiu, pe motiv de criză. Decizia a fost luată în cadrul unei şedinţe din 18 noiembrie. Preşedintele UNBR, Gheorghe Florea, spune ca este posibil ca aceste onorarii să fie chiar scăzute. „Avocaţii ne-au presat şi ne-au spus să încercăm să mărim onorariile la oficiu. Am votat toţi şi am spus „domne, ne pare rău, perioadă de criză”. Noi ne vom strădui acum să negociem scăderea lor, dar în niciun caz nu vom putea cere mărirea lor”, a declarat Florea. În momentul de faţă, avocaţii din oficiu îşi primesc onorariile în baza unui protocol încheiat între UNBR şi Ministerul Justiţiei. Potrivit acestuia, pentru asistenţa juridică acordată, avocaţii din oficiu primesc sume cuprinse între 100 şi 500 de lei. În prezent, Ministerul Justiţiei are datorii la plata onorariilor din oficiu de 1,1 milioane euro.