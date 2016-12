Onorariu de două milioane de dolari pentru Beyonce şi Jay Z

Cântăreaţa Beyonce şi soţul ei, rapperul Jay-Z, vor susţine un scurt recital la nunta cuplului Kim Kardashian - Kanye West, ce va avea loc mâine, la Paris. Beyonce şi Jay-Z poartă ultimele negocieri cu postul de televiziune E!, care produce, de altfel, reality show-ul ”Keeping Up With The Kardashians” şi care finanţează o parte din nunta cuplului Kardashian - West. Scurtul spectacol va costa circa două milioane de dolari, dacă se va da curs pretenţiilor financiare ale lui Beyonce şi Jay Z.

Rapperul şi starleta TV au vizitat la sfârşitul lunii ianuarie Palatul Versailles, unde şi-ar fi dorit să se căsătorească. Însă preşedintele comitetului care administrează Palatul Versailles, Catherine Pégard, le-a explicat că organizarea unei nunţi într-un astfel de muzeu nu este posibilă. Totuşi, Kanye West şi Kim Kardashian au decis să menţină Palatul Versailles pe lista festivităţilor de nuntă. De altfel, cei doi vor organiza, azi, o vizită privată la palatul-muzeu, pentru invitaţii lor. Evenimentul va avea loc după închiderea programului de vizitare al celebrului palat al regelui Ludovic al XIV-lea. Potrivit presei italiene, o mare petrecere de nuntă ar urma să aibă loc mâine seară la Florenţa, în Forte Belvedere, o fortăreaţă din secolul al XVI-lea construită de familia Medici şi utilizată în prezent ca spaţiu expoziţional.

Kim Kardashian şi Kanye West, a căror relaţie a început în 2012, sunt părinţii unei fetiţe, North, care s-a născut la jumătatea lunii iunie 2013.